Термостойкие вакцины-пластыри эффективны от коронавируса: что известно об открытии

Новые вакцины выдерживают даже очень высокую температуру и не теряют своих свойств. Новый тип вакцин может решить множество проблем и сделать массовую вакцинацию доступной.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили результаты первых доклинических исследований новых экспериментальных вакцин, которые можно будет использовать даже в жарком климате без специальных экологических условий хранения.

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Что известно о новой вакцине-пластыре

Используемые в вакцинах наночастицы очень стабильны при высоких температурах.

Другим важным преимуществом нового подхода является использование компонента спаечного белка SARS-CoV-2, который не связывается с клеткой хозяином и редко подвергается мутациям.

Эта особенность сделает вакцины очень эффективными от уже имеющихся, а также новых вариантов SARS-CoV-2,

– говорится в исследовании.

Что известно об эффективности и принцип действия вакцин

Доклинические эксперименты на моделях мышей показали, что препараты обеспечивают высокий уровень нейтрализующих антител.

Способ доставки препарата в организм: обычная инъекция или с помощью пластыря с микроиглой (на эффективность вакцин способ введения не влияет).

Вакцины-пластыри – неинвазивный метод

Использование пластыря с микроиглой позволит людям вводить вакцины самостоятельно в любом удобном месте.

Такой подход, безусловно, должен сократить риски инфицирования и снизить нагрузку на медицинский персонал.

Кроме того, вакцинация таким способом может стать действительно массовой и быстрой, так как распространять препарат можно будет через аптеки или даже через кассы супермаркетов.

Такая концепция создания вакцин может стать универсальной и для других вирусов. Ученые говорят, что для этого нужно в каждом конкретном случае менять целевой компонент вируса, чтобы адаптировать вакцину к новому патогену.