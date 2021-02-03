В Тернополе пациент совершил самоубийство на глазах у медперсонала: депрессия вследствие COVID
В Тернополе мужчина, который болел коронавирусом, покончил жизнь самоубийством прямо на глазах медперсонала. Очевидно, у него развилась депрессия – распространенный симптом коронавирусной болезни. Мужчина считал, что у него нет права жить, потому что якобы из-за него заболели многие.
Источник: ТСН
Что известно о мужчине
Он почти 20 лет работал в налоговой службе Тернопольской области. Сотрудники шокированы внезапной смертью коллеги. Потому что, объясняют, мужчина был очень жизнерадостным.
Читайте также Каждый восьмой человек рискует получить депрессию или инсульт после COVID-19
Сколько я его знал, а это больше 6 лет, я в жизни никогда не видел его в состоянии депрессии, неадекватности,
– рассказал заместитель руководителя ГУ ГНС в Тернопольской области Сергей Бабий.
Медперсонал заметил признаки депрессии
Покойный с болезнью боролся больше полмесяца: сначала лечился дома под наблюдением врача, когда симптоматика ухудшилась, его доставили в городскую больницу. Мужчина уже был в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.
Медики отметили, что суицидальные настроения у него заметили сразу. В беседе всегда проскакивали такие мысли, что у него очень тяжелая форма "ковида".
Якобы он заразил очень много людей, что у человека, который вот так поступил, нет права на жизнь,
– рассказал директор Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.
В действительности же на месте работы заболел только один человек. Его родные – мать и жена – тоже были здоровы.
Психолог приходил к пациенту в палату, но он отказался от его услуг. Поэтому мужчину перевели в палату под постоянный надзор медиков. На их глазах он и покончил с собой, имея при себе нож.
Врач-психиатр обсудил с родственниками возможный перевод в психдиспансер, но в 19 часов на глазах у медицинского персонала он совершил этот акт,
– отметил Ярослав Чайковский.
Что известно о самоубийствах среди больных COVID-19
Это не первый случай самоубийства больных с коронавирусом в Украине. В прошлом году 2 пациента с разницей в один день выпрыгнули из окон второго этажа столичной больницы.
У тернопольского пациента, который совершил суицид, были все шансы выжить и победить болезнь, говорят медики. Он самостоятельно дышал, хотя у него половина легких была поражена вирусом. Ему надо было только преодолеть постковидный синдром,
– отметила врач-психиатр Галина Пилягина.
Поделиться новостью