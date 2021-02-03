В Тернополе мужчина, который болел коронавирусом, покончил жизнь самоубийством прямо на глазах медперсонала. Очевидно, у него развилась депрессия – распространенный симптом коронавирусной болезни. Мужчина считал, что у него нет права жить, потому что якобы из-за него заболели многие.

Источник: ТСН

Что известно о мужчине

Он почти 20 лет работал в налоговой службе Тернопольской области. Сотрудники шокированы внезапной смертью коллеги. Потому что, объясняют, мужчина был очень жизнерадостным.

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Сколько я его знал, а это больше 6 лет, я в жизни никогда не видел его в состоянии депрессии, неадекватности,

– рассказал заместитель руководителя ГУ ГНС в Тернопольской области Сергей Бабий.

Медперсонал заметил признаки депрессии

Покойный с болезнью боролся больше полмесяца: сначала лечился дома под наблюдением врача, когда симптоматика ухудшилась, его доставили в городскую больницу. Мужчина уже был в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

Медики отметили, что суицидальные настроения у него заметили сразу. В беседе всегда проскакивали такие мысли, что у него очень тяжелая форма "ковида".

Якобы он заразил очень много людей, что у человека, который вот так поступил, нет права на жизнь,

– рассказал директор Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

В действительности же на месте работы заболел только один человек. Его родные – мать и жена – тоже были здоровы.

Психолог приходил к пациенту в палату, но он отказался от его услуг. Поэтому мужчину перевели в палату под постоянный надзор медиков. На их глазах он и покончил с собой, имея при себе нож.

Врач-психиатр обсудил с родственниками возможный перевод в психдиспансер, но в 19 часов на глазах у медицинского персонала он совершил этот акт,

– отметил Ярослав Чайковский.

Что известно о самоубийствах среди больных COVID-19

Это не первый случай самоубийства больных с коронавирусом в Украине. В прошлом году 2 пациента с разницей в один день выпрыгнули из окон второго этажа столичной больницы.

Вот, что говорят врачи: это тяжелая депрессия, навязчивые мысли, чувство вины и беспомощности.

У тернопольского пациента, который совершил суицид, были все шансы выжить и победить болезнь, говорят медики. Он самостоятельно дышал, хотя у него половина легких была поражена вирусом. Ему надо было только преодолеть постковидный синдром,

– отметила врач-психиатр Галина Пилягина.