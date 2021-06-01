В Тернополе развернут временный центр вакцинации для записанных через "Дия"

В Тернополе развернут временный центр вакцинации, где будут прививать людей, которые регистрировались на вакцинацию через приложение "Дия"

Центр откроют на базе "Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко", ул. Злуки, 45.

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Центр вакцинации будет работать только в выходные. Прививки от коронавируса будут проводить 8 мобильных бригад.

Для прививки будут использовать китайскую вакцину CoronaVac.

Людям, которые записались на прививку в приложении "Дия", должен поступить звонок или СМС-сообщение с указанием даты и времени проведения процедуры.

Ранее 29 мая центры вакцинации открылись в Киеве, Львове и Одессе.

По состоянию на 1 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации в приложении "Дия" записались 615 238 человек.

К сожалению, темпы COVID-вакцинации в Украине до сих пор очень низкие. За минувшие сутки, 31 мая, в стране против коронавируса вакцинировали 13 937 людей.

10 232 из вакцинированных со вчерашнего дня получили первую дозу вакцины. Зато еще 3 705 человек уже закончили иммунизацию, получив вторую дозу вакцины. С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 032 038 человек. Из них первую дозу препарата получили 1 032 036 людей.

Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы препарата 129 482 жители страны. Всего в Украине использовали 1 161 518 доз вакцины против коронавируса.

Данные взяты у Минздрава Украины