У Тернополі чоловік, який хворів на коронавірус, покінчив життя самогубством прямо на очах медперсоналу. Очевидно, у нього розвинулась депресія – поширений симптом коронавірусної хвороби. Чоловік вважав, що не має права жити, бо начебто через нього захворіли багато людей.

Джерело: ТСН

Що відомо про чоловіка

Він майже 20 років працював у податковій службі Тернопільщини. Працівники шоковані раптовою смертю колеги. Бо, пояснюють, чоловік був дуже життєрадісним.

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Скільки я його знав, а це понад 6 років, я в життя ніколи не бачив його в стані депресії, неадекватності,

– розповів заступник керівника ГУ ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій.

Медперсонал помітив ознаки депресії

Покійний з хворобою боровся більше пів місяця: спершу лікувався вдома під наглядом лікаря, коли симптоматика погіршилась, його доправили у міську лікарню. Чоловік уже був важкім стані із двобічною пневмонією.

Медики відзначили, що суїцидні настрої у нього помітили одразу. В бесіді завжди проскакували такі думки, що він має дуже важку форму "ковіду".

Начебто він заразив дуже багато людей, що людина, яка от так вчинила, немає права на життя,

– розповів директор Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

Насправді ж на місці роботи захворіла лише одна людина. Його рідні – мати та дружина – теж були здорові.

Психолог приходив до пацієнта в палату, але він відмовився від його послуг. Тож чоловіка перевели в палату під постійний нагляд медиків. На їх очах він і вкоротив собі віку, маючи при собі ніж.

Лікар-психіатр обговорив з родичами можливе переведення у психдиспансер, але о 19 годині на очах у медичного персоналу він вчинив цей акт,

– зазначив Ярослав Чайківський.

Що відомо про самогубства серед хворих на COVID-19

Це не перший випадок самогубства хворих із коронавірусом в Україні. Минулого року 2 пацієнтів з різницею в один день вистрибнули з вікон другого поверху столичної лікарні.

Ось, що кажуть лікарі: це важка депресія, нав'язливі думки, відчуття вини і безпорадності.

У тернопільського пацієнта, який скоїв суїцид, були усі шанси вижити і побороти хворобу, кажуть медики. Він самостійно дихав, хоча у нього половина легенів була уражена вірусом. Йому треба було лиш подолати постковідний синдром,

– відзначила лікарка-психіатр Галина Пилягіна.