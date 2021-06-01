Центр відкриють на базі "Центру дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка" вул. Злуки, 45.

Читайте також Вакцинація знижує смертність від коронавірусу на 95%: експеримент з Бразилії

Центр вакцинації працюватиме лише у вихідні. Щеплення проти коронавірусу проводитиме 8 мобільних бригад.

Для щеплення використовуватимуть китайську вакцину CoronaVac.

Людям, які записалися на щеплення у додатку Дія, має надійти дзвінок або СМС-повідомлення з вказанням дати та часу проведення процедури.

Раніше 29 травня центри вакцинації відкрилися у Києві, Львові та Одесі.

Станом на 1 червня 2021 року до листа очікування вакцинації у додатку Дія записались 615 238 людей.

На жаль, поки темпи COVID-вакцинації в Україні досі дуже низькі. За минулу добу, 31 травня, в країні проти коронавірусу вакцинували 13 937 людей.

10 232 з вакцинованих від учора отримали першу дозу вакцини. Натомість ще 3 705 людей вже закінчили імунізацію, отримавши другу дозу вакцини. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 032 038 людей. З них першу дозу препарату отримали 1 032 036 людей.

Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 129 482 мешканці країни. Загалом в Україні використали 1 161 518 доз вакцини проти коронавірусу.

Дані взяті з МОЗ України

У час пандемії важливо дбати про своє здоров’я та гігієну. Користуйтесь дезінфекційними серветками Smile Sterill Bio, які ефективно знищують віруси й бактерії та при цьому не сушать шкіру