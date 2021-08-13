Малыш лечится в стационарном отделении. Об этом во время брифинга рассказала начальница департамента здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Ольга Ярмоленко.

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В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все. Поэтому нужно вакцинироваться и придерживаться карантинных мероприятий, чтобы максимально избежать заболевания коронавирусом,

– рассказала Ольга Ярмоленко.

Кроме малыша, в области штамм коронавируса Дельта обнаружили еще у двух детей. Они лечатся в инфекционном отделении детской городской больницы.

Кстати, неделю назад в Тернопольской области зарегистрировали первую смерть от Дельта-штамма. Известно, что по состоянию на 12 августа в регионе было зарегистрировано 52 пациента с этим вариантом вируса.

Мэр Тернополя Сергей Надал призвал жителей города внимательнее относиться к состоянию здоровья, соблюдать правила безопасности и вакцинироваться. Поскольку только таким образом можно избежать нового локдауна.

Последние новости о Дельта-штамме в Украине:

Количество выявленных случаев штамма коронавируса Дельта в Украине выросло вдвое. В стране зарегистрировали уже 300 инфицированных этим вариантом.

Недавно в Винницкой области умерли 3 инфицированных. Всего в регионе обнаружили 25 носителей этого штамма.

Накануне вирус унес жизнь одного человека из Житомирской области.

В Ровненской области уровень инфицирования Дельта-вариантом составляет 80% от всех новых случаев.

Ученые из Национальной академии наук Украины отметили, что точное количество инфицированных штаммом Дельта в стране - неизвестно.

Вакцинироваться против коронавируса можно в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации.



Адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно узнать по ссылке https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала