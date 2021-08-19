Известно, что пациентка вернулась в Копычинцы из Великобритании. Она заболела уже на территории Украины.
К теме Будет ли закрывать Украина границы из-за штамма Дельта: Кулеба рассказал, чего ожидать
У родственников покойной пациентки также обнаружили Дельта-вариант вируса. Об этом рассказала главный санитарный врач Тернопольщины Оксана Чайчук.
Чайчук отметила, что ситуация в области начала ухудшаться. Особенно заболеваемость начала расти с 12 июля.
Ситуация с коронавирусом на Тернопольщине: последняя статистика
Источник: СНБО Украины
За минувшие сутки, 18 августа, на Тернопольщине обнаружили 87 новых больных коронавирусом. От болезни продолжает лечиться 591 пациент.
Последние новости о Дельта-штамме в Украине:
- Количество выявленных случаев штамма коронавируса Дельта в Украине возросло вдвое. В стране зарегистрировали уже более 300 инфицированных этим вариантом.
- 13 августа новый штамм коронавируса Дельта обнаружили в Сумской области.
- Также наличие инфекции подозревают и у больных коронавирусом детей из лагеря "Молодая гвардия", где недавно выявили вспышку.
- На Тернопольщине штамм коронавируса Дельта обнаружили у 9-месячного ребенка. Кроме того, неделю назад в Тернопольской области зарегистрировали первую смерть от Дельта-штамма.
- Недавно в Винницкой области умерли 3 инфицированных. Всего в регионе обнаружили 25 носителей этого штамма.
- Накануне вирус унес жизнь одного человека из Житомирской области.
- В Ровенской области уровень инфицирования Дельта-вариантом составляет 80% от всех новых случаев.
- Ученые из Национальной академии наук Украины отметили, что точное количество инфицированных штаммом Дельта в стране – неизвестно.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала