Известно, что пациентка вернулась в Копычинцы из Великобритании. Она заболела уже на территории Украины.

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У родственников покойной пациентки также обнаружили Дельта-вариант вируса. Об этом рассказала главный санитарный врач Тернопольщины Оксана Чайчук.

Чайчук отметила, что ситуация в области начала ухудшаться. Особенно заболеваемость начала расти с 12 июля.

Ситуация с коронавирусом на Тернопольщине: последняя статистика

Источник: СНБО Украины

За минувшие сутки, 18 августа, на Тернопольщине обнаружили 87 новых больных коронавирусом. От болезни продолжает лечиться 591 пациент.

Напомним, в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом "Дельта". Пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

Последние новости о Дельта-штамме в Украине:

Количество выявленных случаев штамма коронавируса Дельта в Украине возросло вдвое. В стране зарегистрировали уже более 300 инфицированных этим вариантом.

13 августа новый штамм коронавируса Дельта обнаружили в Сумской области.

Также наличие инфекции подозревают и у больных коронавирусом детей из лагеря "Молодая гвардия", где недавно выявили вспышку.

На Тернопольщине штамм коронавируса Дельта обнаружили у 9-месячного ребенка. Кроме того, неделю назад в Тернопольской области зарегистрировали первую смерть от Дельта-штамма.

Недавно в Винницкой области умерли 3 инфицированных. Всего в регионе обнаружили 25 носителей этого штамма.

Накануне вирус унес жизнь одного человека из Житомирской области.

В Ровенской области уровень инфицирования Дельта-вариантом составляет 80% от всех новых случаев.

Ученые из Национальной академии наук Украины отметили, что точное количество инфицированных штаммом Дельта в стране – неизвестно.

Вакцинироваться против коронавируса можно в ближайшем пункте прививки или центре массовой вакцинации.



Адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно найти по ссылке https://vaccination.covid19.gov.ua / или по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала