Случай дифтерии был зафиксирован на Чертковщине. Об этом рассказала директор областного центра контроля болезней Оксана Чайчук.

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Дифтерия в Тернопольской области

По словам Чайчук, о подозрении заражения стало известно 2 апреля. В тот же день у 29-летней женщины, приехавшей с Востока Украины, подтвердили дифтерию.

Контактны более 70 человек. "2 апреля в очаге проводились все необходимые профилактические мероприятия. Обследованы все контактные лица. Проведены дезинфекционные мероприятия", – отметила женщина.

Специалисты изучили вакцинальный статус всех контактных лиц. Люди, находившиеся в очаге, проходят антибиотикотерапию. Кроме того, им делают необходимые прививки. Есть медицинское наблюдение за всеми контактными лицами. "Думаю, что опасности для Тернопольской области вообще нет. На этом мы и локализуем", – заявила Чайчук.

Больная находится в больнице

Женщину лечат в инфекционном отделении Чертковской больницы. Об этом сообщила заместитель главного врача медучреждения Людмила Добощук. Она подчеркнула, что состояние больной удалось стабилизировать.

К слову, последний раз дифтерию в Тернопольской области фиксировали в 2019 году. Тогда ее подтвердили у мужчины, приехавшего из другой области. Среди жителей Тернопольщины болезнь выявляли еще в 2012 году.

Справка. Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заболевание вызывает воспаление слизистой рта и горла.