Животное умерло ночью с 27 на 28 сентября на территории вольера. Мертвого пони обнаружили работники, которые пришли утром покормить жителей зооуголка. Они сразу сообщили о смерти животного в Тернопольскую городскую больницу ветмедицины.

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На место происшествия выехали специалисты больницы и Тернопольской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В ходе вскрытия трупа животного обнаружены признаки пневмонии, гастроэнтерита и лимфаденита, а увеличение и закругленность краев селезенки вызвало подозрение на сибирскую язву,

– сообщает Госпродпотребслужба Тернопольщины.

Специалисты отобрали у животного пробы селезенки, печени, сердца и лимфоузлов. Образцы направили в региональную гослабораторию Госпродпотребслужбы. После проведения вскрытия труп животного вывезли в специально определенное место и сожгли.

Труп пони подвергнут изъятию методом сжигания, о чем составлен соответствующий акт и проведена фотосъемка. Перегоревшие останки захоронены, а место захоронения и транспорт, которым перевозился труп были подвергнуты дезинфекции,

– говорится в сообщении.

Тернопольская лаборатория подтвердила, что пони погиб от сибирской язвы, но материалы для анализа отправили и в Киев. 4 октября там подтвердили, что животное было инфицировано сибирской язвой.

Реакция города

В мэрии Тернополя провели заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, по результатам которой в местном зооуголке объявили карантин.

Всех животных, содержащихся в вольерах, осмотрели ветеринары, измерили им температуру и в экстренном порядке провакцинировали от сибирской язвы.

Работники управления парков будут присматривать за животными, которые контактировали с погибшим пони.

Из зооуголка сбежали несколько животных

Тернопольский зооуголок расположен в парке "Топильче" в центре города. Всего в специальных загонах там обитают около ста животных. Зооуголок занимает более полутора гектаров парковой площади и огорожен тремя уровнями забора. Доступа к животным у обычных людей нет – за ними можно наблюдать лишь на расстоянии.

Но вечером 3 октября из этого зооуголка сбежали пара буйволов и пони. Животные разгуливали по городу, мешая проезду транспорта на центральной улице Тернополя. Вероятно, они могли раньше контактировать с инфицированным пони.