Терпела 10 лет: в Луцке медики удалили женщине 15-килограммовую грыжу

Хирурги луцкой больницы удалили пациентке гигантскую грыжу. Проблема мешала женщине ходить и делать простые гигиенические процедуры.

Пациентке было 67 лет. Она терпела все неудобства более 10 лет.

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Только в этом году она самостоятельно обратилась в больницу с жалобами на живот. По ее словам, он мешал ей производить гигиенические нужды и просто ходить. Особенно тяжело ей было двигаться летом.

Оказалось, что у женщины была невправимая вентральная кила – выпячивание органов брюшной полости после операции – гигантских размеров.

Операция по удалению грыжи

В отделении общей хирургии женщине провели операцию. Врачи удалили лишнюю кожу и жир, устранили грыжу и провели пластику живота.

Операцию провели под общим обезболиванием.

Выполнили герниопластику, то есть, удалили грыжу и абдоминопластику (пластику живота), в общей сложности удалили более 15 килограммов лишней кожи и жира,

– рассказал заместитель медицинского директора по хирургической помощи Александр Федорчук.

Известно, что после операции женщина чувствует себя хорошо. Ее уже выписали домой. После хирургического вмешательства ее общее состояние улучшилось.

Осторожно: фото 18+ и может шокировать! Фотографии до и после операции были опубликованы на странице больницы.