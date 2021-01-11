К стандарту первичной медицинской помощи добавлено быстрое тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 экспресс-тестами.

Отбор материалов у больных COVID-19 или с подозрением на него для тестирования и их транспортировка в лабораторный центр Минздрава является "составной частью медицинских услуг поставщика первичной медицинской помощи с 22 декабря 2020 года". Об этом сообщает Национальная служба здоровья в фейсбуке.

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К стандарту первичной медицинской помощи добавлено скрининговое обследование-тестирование методом экспресс-диагностики – быстрый тест на антиген, результат которого можно получить через 15 минут после тестирования,

– говорится в сообщении.

Так, тестирование пациентов на COVID-19 теперь является частью услуги на первичном уровне медицинской помощи и при амбулаторной помощи.

Также в Нацслужбе сообщили, что в соответствии с обновленным порядком реализации программы медицинских гарантий в 1 квартале 2021 года не будет пакета услуг для мобильных бригад, отбирающих материал для тестирования у пациентов с подозрением на COVID-19.

"Зато Центры оказания первичной медпомощи создают пункты тестирования. Медики выезжают к тем пациентам, которые не могут добраться до пунктов самостоятельно. Также Центры медико-санитарной помощи имеют возможность договориться между собой и создать совместные пункты тестирования или мобильные бригады", – пояснили в НСЗУ.