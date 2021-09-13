Тест на рак по образцу крови: в Британии стартуют масштабные тестирования

Новый тест позволяет определить более 50 типов опухолей, в частности рак легких, кишечника и поджелудочной железы по крови на ранней стадии. Открытие важно, ведь ранняя диагностика повышает шансы пациентов на жизнь в 5–10 раз.

В Великобритании на этой неделе стартует масштабное испытание теста на рак с участием 140 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 77 лет. Участники будут сдавать образцы крови, через 1–2 года образцы возьмут повторно.

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Преимущества и перспективы метода

Участие в испытаниях принимают случайные люди, без подозрений на рак. Таким образом ученые планируют оценить эффективность теста в качестве простого скринингового метода. Тест по анализу крови определяет фрагменты ДНК, выделяемые опухолью в кровоток.

Такой подход позволяет идентифицировать рак на ранней стадии, когда клинические симптомы еще не проявляются. Первые результаты испытаний планируют получить к 2023 году.

Если они будут успешными, то в период с 2024 по 2025 годы для участия пригласят еще около миллиона участников.

Тем временем новый тест уже доступен в США. Там клинические исследования показали, что тест информативен для диагностики более чем 50 типов опухолей.

Какова предварительная точность теста? Тест определяет около 67% из более чем десяти наиболее распространенных типов опухолей, на которые сейчас приходится около двух третей смертей от рака.

Какие виды рака можно будет диагностировать с помощью теста

Среди наиболее распространенных опухолей, которые определяются тестом, выделяют рак легких, кишечника, поджелудочной железы, яичников, печени, пищевода, шейки матки, предстательной железы, а также некоторые типы онкогематологических заболеваний.

Введение теста в рутинную клиническую практику может значительно снизить смертность от рака благодаря раннему выявлению опухолей.