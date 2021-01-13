В двух областях проводят недостаточное количество тестирований на коронавирус. Речь идет о Закарпатской и Львовской областях – 46,4 и 47,5 тестов соответственно при норме 48 на 100 тысяч населения.

Какая ситуация с тестированием в Украине

В среднем в Украине проводят 90,1 тестирование на COVID-19. Больше всего тестов делают в Киеве – 256,1. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

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По состоянию на 13 января на 100 тысяч населения этот показатель составляет 224,5. это в 5,6 раза больше нормы, которая составляет 40.

Динамика заболеваемости коронавирусом

Наихудшая ситуация в Запорожской области – 365,4.

В Киеве этот показатель составляет 312,1.

Наилучшая ситуация в Кировоградской области – 79,5.

Загруженность больниц

Также в Украине нет ни одной области, где больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 50%. В среднем по стране заполнены 32,9% коек. В целом введено 66 260 таких коек.

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