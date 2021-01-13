Тестирование на коронавирус: 2 области не выполняют норму
В двух областях проводят недостаточное количество тестирований на коронавирус. Речь идет о Закарпатской и Львовской областях – 46,4 и 47,5 тестов соответственно при норме 48 на 100 тысяч населения.
Какая ситуация с тестированием в Украине
В среднем в Украине проводят 90,1 тестирование на COVID-19. Больше всего тестов делают в Киеве – 256,1. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
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Динамика заболеваемости коронавирусом
- Наихудшая ситуация в Запорожской области – 365,4.
- В Киеве этот показатель составляет 312,1.
- Наилучшая ситуация в Кировоградской области – 79,5.
Загруженность больниц
Также в Украине нет ни одной области, где больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 50%. В среднем по стране заполнены 32,9% коек. В целом введено 66 260 таких коек.
Распространение COVID-19 в Украине: кратко об эпидемиологической ситуации
- По состоянию на 13 января заболели 1 130 839 жителей страны, из них выздоровел – 826 871 пациент. Медлу тем умерли вследствие осложненного течения болезни – 20 214.
- Суточный прирост больных 6 409.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
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