Тестирование на коронавирус вечером может показать ложный результат

Ученые считают, что чувствительность теста на выявление коронавируса может зависеть от времени суток. Причина этому – циркадные ритмы, которые влияют на активность вируса.

Карл Джонсон, профессор биологических наук Корнелиуса Вандербилта, решил определить, как вирус действует в зависимости от циркадных ритмов и времени суток. Вместе со своей командой он обнаружил, что вероятность получения точного положительного результата теста в первой половине дня у людей вдвое выше, чем под вечер.

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Заметим, что это лишь препринт исследования, которое должно пройти рецензирование. Но данные подтверждают гипотезу о том, что COVID-19 по-разному действует в организме в зависимости от нашего естественного циркадного ритма.

Результаты исследования

Ученые проанализировали результаты 86 342 клинических тестов, проведенных среди пациентов на юго-востоке США с марта по август 2020 года.

Согласно данным, вирусная нагрузка ниже после 20:00. Если люди решат пройти тестирование в это время, то вероятность получения ложно-отрицательного результата может быть выше.

Соответственно, это вредно как для общества, так и для пациента.

Проведение теста на COVID-19 в оптимальное время суток улучшает чувствительность теста и поможет нам точно диагностировать людей, которые могут быть инфицированны, но бессимптомны,

– заявил Джонсон.

Требуется массовое экспериментальное тестирование

Но ученый заметил, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить разнообразную активность вируса SARS-CoV-2 в течение суток. Истину можно установить массовым экспериментальным тестированием пациентов, проводя заборы образцов в разное время дня.

К слову, недавно ученые из Женевского университета (UNIGE) в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана (LMU) в Германии обнаружили, что активность иммунитета также зависит от циркадных ритмов. Иммунная функция людей самая высокая в фазе покоя, непосредственно перед возобновлением активности – то есть утром.