Ученых отстранили от расследования
Такое решение было принято из-за возможного конфликта интересов, так как "исследователи могли быть связаны с китайскими лабораториями".
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Что известно об ученых
Представитель журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс рассказал, что был обеспокоен связями ученых из комиссии с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, которая ранее исследовала коронавирусы летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань.
Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance,
– заметил Сакс.
Известно, что президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак возглавлял рабочую группу. Он является противником версии лабораторного происхождения коронавируса.
Что известно о вероятном происхождении коронавируса
- В марте 2021 года в результате исследования, которое провела ВОЗ и Китай, отвергли версию лабораторного происхождения коронавируса.
- В конце июля 2021 года Китай заявил, что не будет помогать ВОЗ с исследованиями, поскольку лава ВОЗ Тедрос Гебреисус допустил "формулировки, которые не уважают науку" и "политизируют" тему.
- В конце июля 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой ВОЗ.
- В мае президент США Джо Байден поручил спецслужбам усилить поиск источника. Результаты просили обнародовать до сентября.