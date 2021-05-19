Высокопатогенную инфекцию обнаружили среди диких птиц в двух районах города. В том числе и в национальном парке водно-болотных угодий.
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По данным министерства, зафиксировано 268 инфицированных птиц. Их пришлось убить.
Местные власти приняли меры по реагированию на чрезвычайную ситуацию, стерилизовали территорию и безопасно утилизируют всех мертвых птиц.
H5N8 – что это?
Представители ВОЗ призывают быть осторожными со всеми вариациями птичьего гриппа из-за его склонности к мутации, ведь в будущем это может стать причиной пандемии.
Поэтому к любым вспышкам болезни относятся серьезно: должны массово уничтожаться не только больные, но и здоровые птицы, которые могли коммуницировать с инфицированными. Также должна проводиться тщательная дезинфекция.
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Симптомы птичьего гриппа у людей
- Инфекционно-токсические (боль в мышцах, высокая температура, озноб).
- Респираторные (насморк, сухой кашель, фарингит, кровотечение из носа или десен, острая дыхательная недостаточность).
- Желудочно-кишечные (рвота, боль в области живота).
Параллельно может развиваться острая пневмония. По статистике, около 70% заражений птичьим гриппом среди людей заканчивается летально.