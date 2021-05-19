Высокопатогенную инфекцию обнаружили среди диких птиц в двух районах города. В том числе и в национальном парке водно-болотных угодий.

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По данным министерства, зафиксировано 268 инфицированных птиц. Их пришлось убить.

Местные власти приняли меры по реагированию на чрезвычайную ситуацию, стерилизовали территорию и безопасно утилизируют всех мертвых птиц.

H5N8 – что это? Это подтип вируса гриппа A (также известного как вирус птичьего гриппа). H5N8 представляет низкий риск для людей, но он очень смертоносный для диких птиц и домашней птицы.

Представители ВОЗ призывают быть осторожными со всеми вариациями птичьего гриппа из-за его склонности к мутации, ведь в будущем это может стать причиной пандемии.

Поэтому к любым вспышкам болезни относятся серьезно: должны массово уничтожаться не только больные, но и здоровые птицы, которые могли коммуницировать с инфицированными. Также должна проводиться тщательная дезинфекция.

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Симптомы птичьего гриппа у людей

Инфекционно-токсические (боль в мышцах, высокая температура, озноб).

Респираторные (насморк, сухой кашель, фарингит, кровотечение из носа или десен, острая дыхательная недостаточность).

Желудочно-кишечные (рвота, боль в области живота).

Параллельно может развиваться острая пневмония. По статистике, около 70% заражений птичьим гриппом среди людей заканчивается летально.