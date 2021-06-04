О появлении типичных комаров на побережье Черного моря российскому изданию сообщила заведующая лаборатории проблем дезинсекции института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. Тигровые комары непривычны для берегов Черного моря, поскольку их родина – тропические и субтропические регионы Южной Азии.

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Чем опасны тигровые комары

Эти комары опасны тем, что являются основными переносчиками лихорадки Денге. Также они могут переносить вирус Зика, чикунгунью, различные арбовирусные инфекции, желтую лихорадку, энцефалиты и даже сердечного червя. Насекомые этого вида делают очень болезненные укусы.

Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят.

– рассказала Рославцева.

Она также добавила, что сейчас в оккупированном Крыму очень много москитов.

Как выглядят тигровые комары

Их называют тигровыми не просто так. Их черное тело покрыто белыми полосками, даже на лапках. Также у этих комаров есть маленькие усики, а головы короче, чем у обычных.

Распознать тигрового комара достаточно просто даже в том случае, если его тело плохо видно. Если же такой комар напивается крови, брюшко раздувается и может стать красным.

Как выглядит тигровый комар с более привычного для людей ракурса / infoblancosobrenegro.com

Как защититься от тигровых комаров

Если эти комары есть в оккупированном Крыму, вполне вероятно, что их могут зафиксировать и на ближайших к полуострову морских побережьях.

От любых видов комаров, в том числе и тигровых, можно защищаться одними и теми же средствами: