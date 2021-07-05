"Тихие убийцы": в Минздраве напомнили, как заботиться о здоровье почек

В Центре общественного здоровья рассказали, что заболевания почек – это "тихие убийцы", которые могут значительно повлиять на качество жизни. А потому дали советы, которые помогут сохранить здоровье почек.

Почки – фильтры нашего организма

Основная задача почек – выводить из крови токсины и лишнюю жидкость. Они также помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс, контролировать артериальное давление, вырабатывать эритроциты и поддерживать прочность костей.

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Хроническая болезнь почек приводит к тому, что почки постепенно и необратимо перестают очищать кровь от токсинов, выводить лишнюю жидкость из организма и поддерживать гормональный баланс,

– отметили в ЦОС.

Обычно хроническая болезнь почек прогрессирует незаметно, часто нарушая большую часть функций почек, еще до того, как появляются симптомы недуга. Диагностировать состояние можно благодаря лабораторным исследованиям крови и мочи.

Как сохранить здоровье почки

Будьте физически активными

10% населения во всем мире живут с хронической болезнью почек, и свыше 2 миллионов людей во всем мире получают лечение диализом или с помощью трансплантации.

Физическая активность может помочь поддерживать нормальную массу тела, снизить артериальное давление и риск хронической болезни почек.

Питайтесь правильно

Правильное питание может помочь поддерживать нормальную массу тела, снизить кровяное давление, предотвратить диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие состояния, связанные с хронической болезнью почек. А также уменьшите потребление соли.



Здоровое питание важно для здоровья почек / Фото Unsplash

Проверяйте и контролируйте уровень сахара в крови

Примерно у половины людей, страдающих диабетом, развиваются поражения почек, это можно предотвратить, если болезнь надлежащим образом контролировать.

Проверяйте и контролируйте свое артериальное давление

Высокое давление может нанести вред почкам. Особенно, если оно связано с другими факторами, как диабет, высокий уровень холестерина или сердечно-сосудистые заболевания.

Пейте достаточное количество воды

Поддерживайте здоровый баланс жидкости, это поможет выводить токсины из почек и снижает вероятность образования камней.

Не курите

Курение замедляет приток крови к почкам, а это может снизить их способность нормально функционировать. Курение также увеличивает риск рака почек на 50%.

Принимайте лекарства только по назначению врача

Неконтролируемый прием лекарств может нанести вред почкам. Не занимайтесь самолечением, а лучше обратитесь к врачу.

Проверьте функцию почек, если у вас есть один или несколько факторов риска, таких как диабет, гипертония, ожирение, были ли случаи заболевания почек в семье.Сохраняя почки здоровыми, ваше тело будет правильно фильтровать и выводить токсины и вырабатывать гормоны, которые помогут вашему организму нормально функционировать.



Как сохранить здоровье почек / инфографика Минздрава