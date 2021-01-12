Раковые клетки используют эволюционный механизм выживания – переходят в состояние вялого, медленного деления, чтобы выжить в суровых условиях, созданных химиотерапией.

Раковые клетки обладают способностью "скрываться"

Специалисты канадской онкологической больницы обнаружили, что все раковые клетки, обладают способностью переходить в защитное состояние, пишет медицинский журнал EurekAlert. Это первое исследование, которое показало, что раковые клетки запускают эволюционно законсервированную программу, чтобы выжить при химиотерапии.

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Ученые также обнаружили, что новые терапевтические стратегии, нацеленные на раковые клетки в этом состоянии, могут предотвратить повторный рост рака.

Опухоль действует как целый организм, способный перейти в состояние медленного разделения, сохраняя энергию, чтобы помочь ему выжить,

– написали ученые кафедры хирургии Университета Торонто.

Клетки научились приспосабливаться к химиотерапии

Доктор Аарон Шиммер, директор исследовательского института и старший научный сотрудник онкологического центра принцессы Маргарет, отмечает, что это исследование показывает, что раковые клетки впадают в спячку.

Ранее ученые не знали, что у раковых клеток есть такая ​​способность. Это является вероятной причиной устойчивости раковых клеток к химиотерапии в определенных случаях.

Нужны новые способы лечения

Чтобы войти в низкоэнергетическое состояние, раковые клетки используют программу эмбрионального выживания, которая используется десятками видов млекопитающих, чтобы сохранить эмбрионы в безопасности внутри своего тела во время экстремальных условий окружающей среды, таких как высокие или низкие температуры, или недостаток пищи.

Доктор О'Брайен, хирург, специализирующийся на раках желудочно-кишечного тракта, объяснил, что раковые клетки, которые подверглись атаке химиотерапевтической среды, могут принять стратегию выживания эмбрионов.