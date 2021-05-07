Сейчас Мицуо имеет собственный магазин, где продает копии своих работ, поскольку с оригиналами не хочет расставаться. Это позволило ему финансово помогать детям с ограниченными возможностями.

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Помощь друга

31-летний Джейк Стивенс искал новое занятие для своего школьного друга, 33-летнего Джеффа Мицуо.

для своего школьного друга, 33-летнего Джеффа Мицуо. Стивенс – преподаватель изобразительного искусства в Ошаве. Он считал, что живопись будет хорошим занятием для Мицуо, так как чувствовал, что тот сможет рисовать сам и не будет нуждаться в чьей-то помощи.

в Ошаве. Он считал, что живопись будет хорошим занятием для Мицуо, так как чувствовал, что тот сможет рисовать сам и не будет нуждаться в чьей-то помощи. По мере того, как процесс развивался , Стивенс хотел делиться картинами Мицуо с друзьями и семьей.

, Стивенс хотел делиться картинами Мицуо с друзьями и семьей. От своих учеников в средней школе он узнал о ТікТок. Поэтому в 2020 году Стивенс записал видео с живописью друга и загрузил в соцсети . Ни один из них не ожидал, что клип наберет 16 миллионов просмотров.

. Ни один из них не ожидал, что клип наберет Сейчас аккаунт Джеффа Мицуо имеет 1,4 миллиона подписчиков.

Видео с рисунками художника также можно увидеть в инстаграме.

Он (Джефф Мицуо – 24 канал) имеет дело с высокой тревожностью и обсессивно-компульсивным расстройством. Как правило, он может заниматься деятельностью только в течение 45 минут, а дальше нуждается в смене обстановки. С живописью не так: он счастлив, сосредоточен и без напряжения в течение нескольких часов подряд,

– рассказал Джейк Стивенс.



Джейк Стивенс и Джефф Мицуо / Фото paintwithjeff

Специальные инструменты

Как отметил Стивенс, живопись не улучшила мелкую моторику Мицуо, но благодаря повторению и отработке, его художественные навыки совершенствуются.

Как правило, он боится, что кисточка отойдет от полотна. Итак, я просто работаю над тем, чтобы заверить его в том, что это ничего страшного,

– говорит преподаватель изобразительного искусства.

Зная способности своего друга, Стивенс создал специальные инструменты и техники, чтобы сделать искусство более доступным и простым для Мицуо. Например, он не может пользоваться мастихином, потому вместо этого использует кредитную карту и получает тот же эффект.

Собственный интернет-магазин

Для продажи копий картин Стивенс помог Мицуо открыть собственный интернет-магазин на коммерческой платформе, которая фокусируется на продаже товаров ручной работы. Уже сейчас художник заработал более 100 тысяч долларов, а его работы купили в Испании, Шотландии, Англии, США и Малайзии.

Часть полученных средств Стивенс и Мицуо пожертвовали Федерации Онтарио для ДЦП. Кроме того, они создали программу стипендий в своей школе для учащихся с особыми потребностями, которые могут выиграть награду в 150 долларов на выпускном. Также Мицуо и Стивенс покрывают расходы семей, которые воспитывают особых детей и нуждаются в зачислении в местную программу хоккея.