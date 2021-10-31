В больницы с осложнениями попали 5 663 человека. Еще 336 пациентов умерли, 5 269 больных выздоровели.

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Темпы тестирования несколько снизились

Снижение суточной заболеваемости, вероятнее всего, вызвано спадом тестирования населения в выходные дни. Так, вчера в стране провели 97 286 тестирований разными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 47 906,
  • методом ИФА – 12 652,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36728.

Взамен за прошедшие сутки в стране провели 72 612 исследований методом ПЦР, 21 163 – методом ИФА и 50 846 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Как изменилась ситуация в областях

За прошедшие сутки больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (1 934), Одесской (1 521), Сумской (1 176), Житомирской (1 166) и Днепропетровской (2 280) областях.

Количество новых случаев заражения в регионах за сутки:

  • Киев – 443 случая;
  • Винницкая область – 363 случая;
  • Волынская область – 317 случаев;
  • Днепропетровская область – 1141 случай;
  • Донецкая область – 436 случаев;
  • Житомирская область – 1166 случаев;
  • Закарпатская область – 181 случай;
  • Запорожская область – 657 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 582 случая;
  • Киевская область – 578 случаев;
  • Кировоградская область – 177 случаев;
  • Луганская область – 204 случая;
  • Львовская область – 1040 случаев;
  • Николаевская область – 939 случаев;
  • Одесская область – 1521 случай;
  • Полтавская область – 364 случая;
  • Ровненская область – 412 случаев;
  • Сумская область – 1176 случаев;
  • Тернопольская область – 480 случаев;
  • Харьковская область – 1934 случая;
  • Херсонская область – 918 случаев;
  • Хмельницкая область – 958 случаев;
  • Черкасская область – 275 случаев;
  • Черновицкая область – 487 случаев;
  • Черниговская область – 681 случай.

*В статистике не учтены данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя.

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