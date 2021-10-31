В больницы с осложнениями попали 5 663 человека. Еще 336 пациентов умерли, 5 269 больных выздоровели.

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Темпы тестирования несколько снизились

Снижение суточной заболеваемости, вероятнее всего, вызвано спадом тестирования населения в выходные дни. Так, вчера в стране провели 97 286 тестирований разными методами, в частности:

методом ПЦР – 47 906,

методом ИФА – 12 652,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36728.

Взамен за прошедшие сутки в стране провели 72 612 исследований методом ПЦР, 21 163 – методом ИФА и 50 846 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Как изменилась ситуация в областях

За прошедшие сутки больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (1 934), Одесской (1 521), Сумской (1 176), Житомирской (1 166) и Днепропетровской (2 280) областях.

Количество новых случаев заражения в регионах за сутки:

Киев – 443 случая;

Винницкая область – 363 случая;

Волынская область – 317 случаев;

Днепропетровская область – 1141 случай;

Донецкая область – 436 случаев;

Житомирская область – 1166 случаев;

Закарпатская область – 181 случай;

Запорожская область – 657 случаев;

Ивано-Франковская область – 582 случая;

Киевская область – 578 случаев;

Кировоградская область – 177 случаев;

Луганская область – 204 случая;

Львовская область – 1040 случаев;

Николаевская область – 939 случаев;

Одесская область – 1521 случай;

Полтавская область – 364 случая;

Ровненская область – 412 случаев;

Сумская область – 1176 случаев;

Тернопольская область – 480 случаев;

Харьковская область – 1934 случая;

Херсонская область – 918 случаев;

Хмельницкая область – 958 случаев;

Черкасская область – 275 случаев;

Черновицкая область – 487 случаев;

Черниговская область – 681 случай.

*В статистике не учтены данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя.

По состоянию на 31 октября в Украине зафиксировали 2 922 302 больных COVID-19. 2 436 213 поправились. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 67 729 жителей страны. С начала пандемии в Украине провели 14 426 626 исследований методом ПЦР.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал