Временное снижение: за сутки в Украине обнаружили более 17 тысяч COVID-больных
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксировали 17 430 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что среди пациентов 1108 детей и 178 медработников.
В больницы с осложнениями попали 5 663 человека. Еще 336 пациентов умерли, 5 269 больных выздоровели.
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Темпы тестирования несколько снизились
Снижение суточной заболеваемости, вероятнее всего, вызвано спадом тестирования населения в выходные дни. Так, вчера в стране провели 97 286 тестирований разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 47 906,
- методом ИФА – 12 652,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36728.
Взамен за прошедшие сутки в стране провели 72 612 исследований методом ПЦР, 21 163 – методом ИФА и 50 846 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Как изменилась ситуация в областях
За прошедшие сутки больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (1 934), Одесской (1 521), Сумской (1 176), Житомирской (1 166) и Днепропетровской (2 280) областях.
Количество новых случаев заражения в регионах за сутки:
- Киев – 443 случая;
- Винницкая область – 363 случая;
- Волынская область – 317 случаев;
- Днепропетровская область – 1141 случай;
- Донецкая область – 436 случаев;
- Житомирская область – 1166 случаев;
- Закарпатская область – 181 случай;
- Запорожская область – 657 случаев;
- Ивано-Франковская область – 582 случая;
- Киевская область – 578 случаев;
- Кировоградская область – 177 случаев;
- Луганская область – 204 случая;
- Львовская область – 1040 случаев;
- Николаевская область – 939 случаев;
- Одесская область – 1521 случай;
- Полтавская область – 364 случая;
- Ровненская область – 412 случаев;
- Сумская область – 1176 случаев;
- Тернопольская область – 480 случаев;
- Харьковская область – 1934 случая;
- Херсонская область – 918 случаев;
- Хмельницкая область – 958 случаев;
- Черкасская область – 275 случаев;
- Черновицкая область – 487 случаев;
- Черниговская область – 681 случай.
*В статистике не учтены данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя.
По состоянию на 31 октября в Украине зафиксировали 2 922 302 больных COVID-19. 2 436 213 поправились. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 67 729 жителей страны.
С начала пандемии в Украине провели 14 426 626 исследований методом ПЦР.
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