Однако путь к этому был тернистым – от полного неприятия особенного ребенка в садике до успешной инклюзии в школе. В раннем детстве Тимофей не мог разговаривать и имел множество поведенческих проблем: убегал, кусался, агрессивно вел себя к другим, демонстрировал аутоагрессию, не мог донести свои желания и потребности до окружающих. Его историю рассказала Здоровью 24 мама Светлана.

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Детство Тимофея

Это стало серьезным препятствием для того, чтобы ребенка взяли в детский сад. Светлана вспоминает, что когда-то ее сына после часа пребывания в группе воспитатели вывели и бросили под ноги с "рекомендацией" немедленно его забрать, потому что такому не место среди нормальных детей и с ним должны заниматься специалисты.

Мальчик стал одним из героев проекта МОО "Ребенок с будущим", которая занимается адвокацией прав детей с аутизмом в Украине – новогоднего календаря 2022.

Однако попасть как в другое обычное, так и коррекционное учреждение семье не удалось – Тимофей находился в частном заведении. В первый класс Тимофей пошел в общеобразовательную школу, где парень был под присмотром замечательного тьютора, которая ведет подростка уже 11 лет подряд, с садика.

Сначала сын занимался индивидуально с учителем. До группового формата школы пришлось дорасти, ведь Тимофей изначально не был хорошим учеником. И произошло это благодаря тьютору, которая сразу пошла обучаться АВА-подходу, чтобы стать подготовленным и профессиональным специалистом. У человека была очень высокая мотивация к познанию, потому что в то время никто понятия не имел о том, как учить таких детей,

– рассказала мама Тимофея.

Образование в школе

Теперь тьютор стала настоящим профессионалом, продолжая вести Тимофея в обычной школе. Половину дня парень находится под ее присмотром, а остаток дня – с мамой. По мнению Светланы, успешная инклюзия – это прежде всего подготовленный, обученный и мотивированный специалист.

Многие родители покупают разнообразные сервисы (кружки, занятия), но такая точечность нерезультативна, потому что с ребенком с особенностями развития должен работать поведенческий терапевт с утра до ночи.

Конечно, Тимофей посещает разные кружки. Парень охотно занимается плаванием, рисованием и музыкой, играет в баскетбол, иногда катается на коньках и очень любит рестораны. В выходные дни Тимофей ходит в Вальфдорскую школу и столярную мастерскую. Но мама считает это социальной жизнью подростка, дополнением к поведенческой терапии. Именно этот подход помог скорректировать основные поведенческие проблемы Тимофея, и в школу он пошел готовым учеником, хотя и непростым.

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По словам Светланы, Тимофей, видимо, стал первым невербальным учеником, который пошел в общеобразовательную школу № 28, хотя такое решение семье далось непросто. Сначала родители думали продолжить обучение в частном учреждении, где Тимофей ходил в садик. Но со временем почувствовали, что нужно из комфортных условий частного учреждения, где было все очень достойно и прекрасно, идти в обычное, и быть первопроходцем в инклюзивном обучении.

Администрация школы пошла нам навстречу, хотя ничего не знала про аутизм, но очень хотела помочь и разобраться. Однако учительница первого класса имела непоколебимую позицию: либо Тимофея не будет в классе, либо она кладет заявление об увольнении на стол. Это была очень неприятная ситуация, но мы справились, перейдя к другому учителю начальных классов. Человек оказался отзывчивым, профессионально ресурсным, который не боялся ни диагноза, ни трудностей с этим,

– рассказала женщина.

Светлана вспоминает и то, что сначала родители тоже очень настороженно отнеслись к появлению Тимофея в классе и перед первым сентября собрались возле школы для разговора. Единственное, что их волновало, – агрессивен ли Тимофей и может ли навредить их детям. Мама провела долгую и утомительную беседу, объяснила все нюансы поведения Тимофея и заверила, что ничего плохого от мальчика не следует ожидать. И не ошиблась с подходом: в конце года родители искренне поблагодарили за присутствие Тимофея в классе.

Родители поняли, насколько семья настроена на результат и как хорошо подготовлен учитель. Тимофей был под присмотром тьютора, которая помогала не только ему, но и другим детям, демонстрируя лайфхаки, техники успокоения и обучения других детей, что не могло не сказаться на качестве ведения уроков. Но самое главное то, что Тимофей делает детей лучше. Дети в его классе отличаются от других, об этом говорят все педагоги.

"Дети растут социально ответственными, дружественными, помогают друг другу, совсем отсутствует агрессия. Однажды Светлана увидела, как первого сентября девочки знакомились с тремя новыми ученицами и обнимали их! Понимаете, первый раз видя в глаза людей, дети столь доброжелательно демонстрируют чувства и радость! Тимофей кардинально изменил социальную динамику класса", отметила Светлана.

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Она считает, что успех инклюзии, конечно, зависит от государства, политики в этом направлении и финансирования, и самое главное, на что нужно обращать первоочередное внимание, – это обучение. Традиционные педагогические технологии не работают, но власти соглашаются покупать дорогие интерактивные коврики, проекторы или какую-то другую технику, а не вкладывать средства в специалистов, их качественную подготовку к работе с детьми с особенностями развития. Однако "как ни украшай корабль, он не поплывет без команды".

Неопределенность будущего

А пока Тимофей успешно учится, занимается разнообразными хобби и наслаждается жизнью, семья размышляет о будущем подростка.

Очень хочется, чтобы сын имел посильную работу, хотя бы на полдня, принося пользу обществу. Он очень талантливый и умный ребенок, может с радостью выполнять какую-то работу или овладеть профессией. Для любого человека важно, чтобы общество его приняло и оценило за любой труд или помощь. Именно поэтому в следующем году мы собираемся осваивать инклюзию в ПТУ. Надеюсь, что станем такими же успешными "пионерами" и в этом учебном заведении, хотя многие теряют сознание от этой идеи

– рассказала мама Тимофея.