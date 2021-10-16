Зеленая средиземноморская диета
Зеленая средиземноморская диета вдвое лучше регулирует аппетит и контролирует чувство голода, что ведет к снижению уровня наиболее опасного висцерального жира, а также улучшает чувствительность к инсулину, снижая риски развития диабета.
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Детали исследования
Ученые из Израиля и США решили сравнить эффект трех полезных режимов питания для людей с ожирением и повышенным уровнем холестерина. Поэтому, почти 300 участников разделили на три группы:
- в первой группе – люди следовали общим принципам здорового питания,
- во второй – придерживались средиземноморской диеты,
- в третьей – питались по принципу зеленой средиземноморской диеты.
Результаты эксперимента
Сначала ученые обнаружили, что зеленая диета лучше других повышала уровень грелина натощак – примерно в два раза. Именно этот гормон регулирует аппетит и отвечает за появления чувства голода.
Оказалось, что повышение уровня грелина натощак снижает объем висцерального жира и улучшает чувствительность к инсулину. То есть, снижает риски развития диабета и других метаболических заболеваний.
Примечательно, что результаты в потере веса на обоих средиземноморских диетах были равными.
Также зеленая диета улучшала состав микробиоты кишечника, снижала количество жира в печени и улучшала кардиометаболические показатели.