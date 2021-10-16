Тип питания, который полезен даже при средиземноморской диете

Ученые провели длительное эксперимент, который доказал пользу зеленой средиземноморской диеты. Преимущества этого типа питания были выше по сравнению с обычным здоровым питанием и общей средиземноморской диетой.

Зеленая средиземноморская диета

Зеленая средиземноморская диета вдвое лучше регулирует аппетит и контролирует чувство голода, что ведет к снижению уровня наиболее опасного висцерального жира, а также улучшает чувствительность к инсулину, снижая риски развития диабета.

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Детали исследования

Ученые из Израиля и США решили сравнить эффект трех полезных режимов питания для людей с ожирением и повышенным уровнем холестерина. Поэтому, почти 300 участников разделили на три группы:

в первой группе – люди следовали общим принципам здорового питания,

во второй – придерживались средиземноморской диеты,

в третьей – питались по принципу зеленой средиземноморской диеты.

Результаты эксперимента

Последняя отличается от классической добавлением в рацион листовых овощей и зеленого чая.

Сначала ученые обнаружили, что зеленая диета лучше других повышала уровень грелина натощак – примерно в два раза. Именно этот гормон регулирует аппетит и отвечает за появления чувства голода.

Оказалось, что повышение уровня грелина натощак снижает объем висцерального жира и улучшает чувствительность к инсулину. То есть, снижает риски развития диабета и других метаболических заболеваний.

Примечательно, что результаты в потере веса на обоих средиземноморских диетах были равными.

Также зеленая диета улучшала состав микробиоты кишечника, снижала количество жира в печени и улучшала кардиометаболические показатели.

Кроме важных практических результатов теперь ученые знают, чтоЭтот показатель может стать простым инструментом для оценки пользы диеты кроме фактической потери веса и субъективной оценки самочувствия.