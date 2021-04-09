Сухость может быть как типом, так и состоянием. Часто сухие волосы являются результатом неправильного ухода. Ответы дерматолога касательно сухости волос – читайте далее.

Дерматолог Екатерина Мельник написала, что сухие волосы – это тип с пониженным салоотделением кожи головы.⠀⠀⠀

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Различают также нормальные (с умеренным салоотделением), жирные (с повышенным салоотделением) и смешанные волосы, которые могут быть жирными на корнях и сухими на прядях.⠀

Сухие волосы более тонкие и уязвимые

Сухие волосы плохо отражают свет, вследствие чего выглядят тусклыми, не блестящими. Они легко рвутся, путаются, трудно расчесываются, секутся на концах. Довольно часто им сопутствует сухая мелкая перхоть, так называемая сухая себорея,

– отметила врач.

Может ли быть сухость временным состоянием⠀⠀⠀⠀⠀

Дерматолог подчеркнула, что сухость может быть временной.

Нередко сухие волосы – это результат неправильного ухода, а не следствие пониженной активности сальных желез,

– заявила она.⠀⠀⠀

Медик рекомендует обращаться к врачу, если вы наблюдаете выраженную сухость кожи головы, хоть раньше не имели этой проблемы.

Вопросы пользователей из социальных сетей

Частое окрашивание вызывает сухость волос?

Екатерина Мельник: "Да, как один из внешних факторов, особенно при использовании окислителя при концентрации пергидроля больше 12%".

Помогут ли кондиционеры с силиконами увлажнить сухие волосы с жирной кожей головы? Или лучше с этой целью выбрать восстанавливающую и увлажняющую маску?

Екатерина Мельник: "Силиконы в составе кондиционера способны разгладить чешуйки, создав защитную пленку и эффект блестящих волос".

После родов кожа стала суше, как на лице, так и на голове. Это временно?

Екатерина Мельник: "Может да, а может и нет. Возможно, она у вас обезвожена. Необходимо поменять уход в соответствии с запросом в настоящее время".