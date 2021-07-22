Иногда человек попадает в так называемые ловушки, они не всегда у всех одинаковые. Поэтому обязательно стоит научиться распознавать самые распространенные из них и избегать.

Важно Действительно ли бег помогает побороть депрессию: ответ психолога

Ментальные ловушки, которые мешают побороть депрессию

1. Социальное отчуждение

Человеку, страдающему депрессией, легко стать изолированным от социума. Отстранение от других людей, даже от лучших друзей и семьи – результат чувства грусти, безнадежности, стыда, усталости и апатии.

Специалисты советуют, если вы беспокоитесь о любимом человеке, который замыкается в себе уже длительное время – пригласите его в гости, старайтесь вывести его из дома, вместе занимайтесь любимыми делами.

2. Постоянные тревожные размышления

Основным компонентом депрессии являются постоянные размышления о потерях и неудачах. Они заставляют чувствовать себя хуже. Как следствие – человек во всем себя винит и испытывает стыд.

Если вы постоянно ожидаете отрицательного результата – вообще перестаете пробовать что-то новое. Это ускорит вашу депрессию и усилит ее.



Тревожные мысли – один из триггеров депрессии / Фото Pexels

Как это исправить? Попробуйте отвлечься на что-то поинтереснее, например, почитайте книжку или прогуляйтесь с друзьями. Помните, что вы можете контролировать гораздо больше, чем думаете.

3. Запивать алкоголем

Люди в депрессии часто злоупотребляют алкоголем, наркотиками или другими "бустерами", чтобы спрятаться от своих проблем. Но так ситуация только ухудшается.

Если вы заметили, что стали пить алкоголь гораздо больше обычного, поговорите со своим врачом или терапевтом. Кроме того, алкоголь может влиять на действие антидепрессантов и других лекарств.

4. Нерегулярные тренировки

Если раньше часто ходили в спортзал, а потом отказались от любых физических нагрузок – это может сигнализировать о том, что в вашей жизни что-то не так. То же самое и с другими занятиями, которые вам когда-то нравились.

Впрочем, упражнения во время психических расстройств могут оказать чрезвычайно сильное терапевтическое действие. Упражнения обладают мощным антидепрессивным эффектом.

Попробуйте найти того, кому вы можете доверять, чтобы он помог вам снова начать тренировки.

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5. Страсть к сладкому

Когда вы чувствуете себя подавленным, вы можете испытывать тягу к сладкой или вредной пище.

Для того чтобы предотвратить подавленность после "сахарной эйфории", избегайте чрезмерного употребления сладкого. Выбирайте для своего рациона здоровую пищу.

6. Чувство вины

Воспринимать все на свой счет или возлагать вину на себя без всякой логической причины – еще один тревожный сигнал.

Чтобы от этого хоть немного избавиться, попробуйте проанализировать ситуацию со стороны. Это поможет понять, что результат не напрямую зависел от вас.

Внимание! Эти советы – не стопроцентный метод лечения депрессии. Впрочем, они могут помочь распознать первые ее признаки. Если вас беспокоит состояние вашего здоровья, обратитесь к врачу.