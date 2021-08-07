Тяжелобольного младенца с сепсисом на вертолете срочно привезли в "Охматдет" – фото, видео

Национальная полиция с помощью своего вертолета помогла транспортировать 6-месячного мальчика из Ровно в больницу "Охматдет" в Киеве. Там его ждали медики.

Малышу потребовалась срочная операция. У мальчика диагноз – сепсис и двустороннее бактериальное расстройство легких.

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Спасти жизнь ребенку

Врачи рассказали, что спасти малыша можно только в "Охматдете", но предупредили: при транспортировке машиной шансы выжить у ребенка минимальные. Поэтому в четверг, 5 августа, полицейский вертолет экстренно перевез 6-месячного Давида из Ровно в Киев.

Медицинский реанимобиль экстренной медицинской помощи в Ровно сопроводили в аэропорт сотрудники патрульной полиции. В столицу ребенка доставили через полтора часа и отвезли в реанимацию.



Ребенок нуждался в операции

В каком состоянии младенец

Мальчик Давид находится на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии. Врачи говорят, что он стабилен.

Малыш нуждался в операции, поэтому приняли решение транспортировать его в столицу для лучшего лечения.



Младенца из Ровно транспортировали в столицу



Полугодовалый малыш тяжело болеет / Фото Минздрава

История матери ребенка

У мамы младенца история очень трагическая. Ее двое детей, к сожалению, умерли от редкой болезни – первичного иммунодефицита. Поэтому, она не могла потерять третьего ребенка. Местные врачи рассказали ей, что спасти малыша можно только в "Охматдете", но это нужно сделать срочно.

Мама мальчика смогла дозвониться в Министерство здравоохранения. Так удалось организовать транспортировку вертолетом ребенка в Киев. Теперь у малыша появился шанс, а медицинская авиация, которая только зарождается в Украине, спасла еще одну жизнь.

Важно! Медики отмечают, что этот рейс стал возможным только благодаря совместной работе нескольких министерств и настойчивости как медиков из Ровно, так и родителей ребенка.

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