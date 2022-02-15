В Украине тяжелобольные пациенты смогут бесплатно получать инновационные лекарства: условия
Источник:фейсбук Михаила Радуцкого
В Украине приняли закон об урегулировании вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания. Он предусматривает обеспечение тяжелобольных пациентов лекарствами, которые находятся на стадии клинических испытаний.
В Украине одобрили доступ к инновационным лекарствам
За законопроект проголосовали 297 народных депутатов во время заседания Верховной Рады 15 февраля.
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Документ важен – он открывает тяжелобольным пациентам доступ к инновационным лекарствам, которые могут спасти их жизнь,
– отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Механизм "лекарства из сострадания"
Законопроект позволяет использовать инновационные лекарственные средства на этапе клинических испытаний.
Решение о проведении программ расширенного доступа пациентов к незарегистрированным лекарствам будет принимать центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Доступ к незарегистрированным лекарственным средствам пациент сможет получить при следующих условиях:
- пациент имеет угрозу жизни или тяжелое медицинское состояние, которое требует лечения незарегистрированным лекарственным средством;
- на территории Украины пациент не имеет доступа к альтернативным эффективным методам лечения и/или не может принимать участие в клиническом испытании;
- есть данные о том, что риск побочного действия лекарств будет ниже ожидаемого положительного эффекта;
- лекарственное средство прошло первую фазу клинических испытаний, которые подтвердили его эффективность и безопасность;
- общая характеристика потенциальных пациентов относительно соответствия этим условиям и оценка прогнозируемого количества пациентов, которые будут получать препараты.
Тяжелобольные пациенты получили доступ к инновационным лекарствам / Фото Unsplash
В то же время после завершения клинического испытания пациент сможет получить доступ к исследуемому препарату при следующих условиях:
- пациент имеет угрозу жизни или тяжелое медицинское состояние, что требует продолжения лечения препаратом, который проходил соответствующее клиническое испытание;
- есть данные о том, что риск побочного действия лекарственного средства будет ниже ожидаемого положительного эффекта;
- пациент принимал или завершает участие в клиническом испытании этого лекарственного средства;
- общая характеристика потенциальных пациентов относительно соответствия этим условиям и оценка прогнозируемого количества пациентов, которые будут получать лекарства;
- информация о номерах (кодах) и инициалах потенциальных пациентов, предоставленных во время участия в клиническом испытании.
Также пациент сможет получить незарегистрированный в Украине препарат только после собственного письменного согласия,
– подчеркивает Михаил Радуцкий.
К слову, "лекарства из сострадания" (compassionate use) уже предоставляют пациентам в США, Канаде, Великобритании, Японии, Австралии и др.
Напомним, с 1 апреля семейные врачи, терапевты и педиатры обязательно должны письменно обосновывать назначение антибактериальной терапии, регулярно проверять их безопасность для пациента и эффективность.
Теперь каждое назначение антибиотиков в амбулаторных условиях будет контролируемо. Такие изменения предусмотрены Национальным планом действий борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.
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