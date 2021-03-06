Руководитель Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Юрий Яцына заявил, что из-за критической ситуации с коронавирусом в регионе в больницах могут ввести так называемую "медицинскую сортировку", когда медицинскую помощь будут оказывать тем пациентам, которые имеют более высокие шансы на выздоровление.

Крайне тяжелые больные могут не получить медицинскую помощь

Главный врач областной больницы на Закарпатье Юрий Яцына заявил, что ситуация "экстремальная". По его словам, только за последние 4 дня в областную больницу госпитализировали 76 пациентов. Кроме того, врач отметил, что "практически все места для предоставления кислородной терапии заняты".

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Когда наступает форс-мажор, экстремальная ситуация, когда поступают массово больные, в медицине катастроф есть такой пункт: "медицинская сортировка". Что это такое... Если возможности предоставления адекватного лечения ограничены, то это адекватное лечение предоставляется пациентам, которые перспективны для жизни. То есть пациенты крайне тяжелые могут не получить надлежащую медицинскую помощь,

– рассказал врач.

Яцына подчеркнул, что новая волна коронавируса протекает иначе и это, вероятно, связано с мутациями вируса. В частности, чаще болеют и умирают от осложнений коронавирусной болезни молодые люди.

Врач обратился ко всем жителям региона с просьбой соблюдать карантинные ограничения, чтобы остановить распространение смертельной инфекции.

Я вас очень прошу, количество больных неуклонно растет. Количество мест неуклонно падает. Количество врачей, возможность оказания помощи также находятся в критической ситуации. Они физически и морально истощаются. Я вас очень прошу – остановим этот ковид, потому что он остановит нас. Будьте мудры, мне все равно, кто верит в него, кто нет. Это – реальная картина, которая требует немедленного реагирования,

– подытожил Юрий Яцына.

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