Тяжелых пациентов значительно больше: инфекционистка о ситуации в больницах
По словам врача-инфекционистки в больницах увеличилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом. Это связано с тем, что люди не обращаются вовремя к врачам.
Источник: ТСН
Врач-инфекционистка Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко рассказала о ситуации с COVID-19 на Буковине. По ее словам, в реанимации людей много, так же много людей в самом отделении.
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По сравнению с пиковыми моментами, которые мы пережили осенью и весной прошлого года, то мы сейчас имеем немного более половины из того, что у нас было,
– отметила Ольга Кобевко.
Впрочем, по ее словам, сейчас очень большая проблема в том, что пациенты поступают гораздо тяжелее. Врач предположила, что вероятно это из-за того, что обостряются сопутствующие патологии, которые и так являются тяжелыми.
В течение года они почти не обследовались, потому что боялись обращаться в поликлиники, к семейным врачам. Люди боялись ходить там, где есть другие больные, чтобы не подвергать себя опасности заразиться коронавирусом,
– рассказала Ольга Кобевко.
Хронические болезни, которые сейчас на фоне коронавируса дают такое более осложненное течение.
У нас действительно очень много пациентов в тяжелом состоянии и очень много с тяжелой сопутствующей патологией,
– отметила врач.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
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