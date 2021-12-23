Тяжелый COVID-19 может вызвать повреждение сосудов сердца: уникальные снимки

Ученые обнаружили значительные изменения в ткани сердечной мышцы у людей, умерших от COVID-19.

Об этом свидетельствует исследование междисциплинарной исследовательской группы из Геттингенского университета и Ганноверской медицинской школы (MHH). Для этого они использовали инновационные рентгеновские снимки.

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Ученые изобразили архитектуру ткани с высоким разрешением, используя синхротронное излучение – особенно яркое рентгеновское излучение. Они отобразили его в трехмерном режиме. Для этого они использовали специальный рентгеновский микроскоп.

Что увидели ученые

Они наблюдали четкие изменения на уровне капилляров (крошечных кровеносных сосудов) в ткани сердечной мышцы, когда изучали последствия тяжелой формы заболевания на COVID-19.

Специалисты поделились снимками. По сравнению со здоровым сердцем, ткани сердца, пораженные тяжелым заболеванием, имеют множество расщеплений, ветвей и петель. Все из-за образования и расщепления новых сосудов.

Эти изменения являются первым прямым визуальным свидетельством одной из основных причин повреждения легких при COVID-19: особого рода "інвагінаційних ангіогенів" (это означает образование новых сосудов) в ткани.

Здоровая ткань сердца (слева) и тяжелая форма COVID-19 (справа) / Фото M Reichardt, T Salditt

Как COVID-19 влияет на сердечно-сосудистую систему

Источник: МОЗ

Примерно у 20% пациентов, госпитализированных с COVID-19, возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В частности, COVID-19 вызывает повреждение миокарда (сердечной мышцы) и нарушение функции сердца. В тяжелых случаях болезнь даже может стать причиной образования рубцов на сердце.

Кроме того, воспаление миокарда может вызывать так называемый цитокиновый шторм – потенциально летальную реакцию иммунной системы. Через COVID-19 у человека может появиться сердечная недостаточность.

Также коронавирусная болезнь может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, которые транспортируют кровь по всему телу. Это может привести к образованию тромбов, повышению риска ишемии или инсульта и уменьшению уровня кислорода в крови.

"Сейчас еще продолжаются исследования относительно того, как именно коронавирусная инфекция вызывает развитие миокардита и является частой причиной сердечной недостаточности", – отметили в Минздраве.