Ученые из Китая и США проследили, как 730 инфицированных SARS-CoV-2 заражали коронавирусом других людей в период с января по август 2020 года. Исследователи отследили 8852 близких контактов этих людей, посетили их и проверили: заболели ли те COVID-19.

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Они подробно опросили участников исследования, составили историю контактов с учетом времени и того, на какой стадии болезни пациенты находились в это время.

Когда риск заражения высокий

Наибольшим риск заражения при контакте с инфицированным человеком в период, начиная с 2 дней до начала появления у него симптомов до 3 дней после их появления. Самым опасным в этом отношении был день начала болезни, риск заражения был на 30% выше среднего. Наименьший риск был за 5 – 6 дней до начала появления симптомов у нулевого пациента.

От каких обстоятельств зависит тяжесть коронавируса

Вероятность заражения при контакте с нулевыми пациентами, у которых развился COVID-19 по симптомам, была больше, чем при контакте с бессимптомными. Он оказался выше на 300% в случае легкой формы болезни и на 330% при умеренной тяжести.

Чем тяжелее протекал COVID-19 у нулевого пациента, тем реже зараженные люди переносили болезнь бессимптомно. С другой стороны, признаки заболевания реже развивались у людей, получивших вирус от людей без симптомов.

В выводах исследования ученые написали, что обстоятельства инфицирования могут влиять на то, как будет протекать COVID-19 у зараженного человека.