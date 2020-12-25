Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что во время легкого и тяжелого течения COVID-19 антитела нацелены на разные части вируса.

Ученые изучили течение болезни у 254 инфицированных SARS-CoV-2 с бессимптомным, легким или тяжелым течением коронавируса COVID-19. Результаты работы опубликованы на официальном сайте Стэнфордского университета.

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25 больных лечились дома, 42 – в терапевтических отделениях, 37 – в отделениях интенсивной терапии. Еще 25 человек умерли от тяжелого течения инфекции.

Это одно из самых полных на сегодня исследований иммунного ответа антител к SARS-CoV-2 у людей с любым спектром тяжести заболевания, от бессимптомного до смертельного,

– рассказал один из авторов исследования Скотт Бойд.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали уровень трех типов антител: IgG, IgM и IgA, а также пропорции, нацеленные на вирусный спаечный белок или внутреннюю оболочку вируса.

Исследователи обнаружили, что у людей с тяжелым течением COVID-19 меньше антител, нацеленных на спаечный белок, которые вирус использует для проникновения в клетки человека.

Зато уровень антител, которые атакуют внутреннюю оболочку вируса, у них больше.

Антитела, которые распознают и связываются со спаечным белком, блокируют его способность связываться с ACE2, предотвращая заражение клеток вирусом, тогда как антитела, которые распознают другие вирусные компоненты вряд ли помогут предотвратить распространение вируса. Современные вакцины-кандидаты используют части спаечного белка для стимуляции иммунного ответа,

– рассказал ученый.

Но исследователи предупредили, что хоть их работа и выявила следующие тенденции среди группы пациентов, все же еще есть значительная вариабельность иммунного ответа у отдельных людей, у которых есть тяжелые хронические заболевания.

Также ученые подтвердили предыдущие исследования других ученых, которые свидетельствуют о том, что у людей с бессимптомным и легким течением болезни уровень антител к коронавирусу ниже, чем у "трудных" пациентов.