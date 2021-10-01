Разработкой технологии занималась команда из Университета Северной Каролины. Их целю было создать покрытие, которое превзойдет по экономичности и свойствам противомикробный эффект серебра и меди.

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Как создали уникальную ткань

В основе их метода – жидкий галлий, который с помощью этанола и ультразвука распылили на ткань. Затем материю поместили в раствор сульфата меди, что спровоцировало реакцию гальванического замещения и сформировало покрытие из наночастиц меди на поверхности.

Проверка против патогенов



Антимикробные свойства сначала проверили против трех наиболее распространенных патогенов – золотистого стафилококка, кишечной палочки и кандиды. Покрытие уничтожило 99% патогенов за 5 минут.

Против коронавируса тоже эффективно

Затем ученые показали, что эффективность сохраняется и при воздействии вирусов. Аналогичный эффект был достигнут при воздействии вируса H1N1 и коронавируса из семейства SARS-CoV-2.

Наши результаты превосходят свойства других поверхностей с медным покрытием, а также свойства уже доступных противомикробных масок на основе меди и серебра,

– прокомментировал работу ученый Ви Кхан Чонг.

Ученые убеждены, что новая технология может быть относительно простой для масштабирования и массового производства.

К слову, ученые из лаборатории Северо-Западного университета в США разработали новый метод диагностики COVID-19 на основе антигенов – тест показал 100% точность.

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