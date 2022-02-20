Учитывая, что заболеваемость диабетом непрерывно растет, ученые стремились найти наиболее ранние биомаркеры, указывающие на потенциальные риски болезни.
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Они обнаружили, что состав микробиоты кишечника может быть биомаркером сахарного диабета второго типа.
Многолетнее наблюдение за здоровыми людьми определило конкретные типы бактерий, которые связаны с повышенными рисками заболевания. Масштабную работу провела международная группа исследователей.
Исследование длилось 16 лет
- Команда наблюдала более чем за 5 тысячами здоровых добровольцев на протяжении почти 16 лет.
- За это время зарегистрировали 432 случая сахарного диабета второго типа.
По составу микробиоты кишечника ученым удалось определить конкретные типы бактерий, ассоциированных с рисками. К ним относились Clostridium citroniae, C. Bolteae, Tyzzerella nexilis и Ruminococcus gnavus.
Важность работы
Оценку микробиоты кишечника можно использовать для прогнозирования рисков метаболических заболеваний (ряд биомаркеров ранее ассоциировали с жировой болезнью печени) и сахарного диабета.
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Также и для обнаружения новых терапевтических мишеней. Кроме того, результаты подтверждают связь питания и диабета, что модулируется, вероятно, бактериями кишечника.