Как точно определить риски диабета: результаты 16-летних исследований

Основными факторами риска сахарного диабета второго типа считают малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание.

Учитывая, что заболеваемость диабетом непрерывно растет, ученые стремились найти наиболее ранние биомаркеры, указывающие на потенциальные риски болезни.

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Они обнаружили, что состав микробиоты кишечника может быть биомаркером сахарного диабета второго типа.

Многолетнее наблюдение за здоровыми людьми определило конкретные типы бактерий, которые связаны с повышенными рисками заболевания. Масштабную работу провела международная группа исследователей.

Исследование длилось 16 лет

Команда наблюдала более чем за 5 тысячами здоровых добровольцев на протяжении почти 16 лет.

За это время зарегистрировали 432 случая сахарного диабета второго типа.

По составу микробиоты кишечника ученым удалось определить конкретные типы бактерий, ассоциированных с рисками. К ним относились Clostridium citroniae, C. Bolteae, Tyzzerella nexilis и Ruminococcus gnavus.

Важность работы

Оценку микробиоты кишечника можно использовать для прогнозирования рисков метаболических заболеваний (ряд биомаркеров ранее ассоциировали с жировой болезнью печени) и сахарного диабета.

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Также и для обнаружения новых терапевтических мишеней. Кроме того, результаты подтверждают связь питания и диабета, что модулируется, вероятно, бактериями кишечника.

Сегодня сахарным диабетом второго типа болеют более 400 миллионов взрослых и детей, поэтому ранняя диагностика, которая позволяет замедлить прогрессирование болезни, особенно необходима.