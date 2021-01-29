Точный перечень и количество людей, которых вакцинируют от COVID-19 в Украине в первую очередь
Первый этап вакцинации в Украине должен начаться уже в феврале 2021 года. В первую очередь будут вакцинировать людей с критическим риском инфицирования и развития болезни.
Источник: 24 канал
Во время пресс-брифинга 29 января глава Минздрава Максим Степанов назвал точные категории людей, которых будут вакцинировать против коронавируса в Украине в первую очередь.
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Во время первого этапа в Украине вакцинируют 367 491 человека. Все эти граждане уже верифицированы.
Первый этап вакцинации в Украине: кто получит препарат
- Все работники мобильных бригад вакцинации;
- Все медицинские работники, врачи и средний медперсонал, которые работают в медучреждениях и оказывают помощь при COVID-19;
- Все работники лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус;
- Все работники экстренной медицинской помощи, учитывая водителей скорой;
- Люди, которые находятся в спецучреждениях, интернатах или домах престарелых и работники таких заведений;
- Военнослужащие, в частности ВСУ и Нацгвардия.
Максим Степанов подчеркнул, что в Украине будет 5 этапов вакцинации, которые предусматривают бесплатный доступ к вакцине всем гражданам страны.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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