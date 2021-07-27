В Токио из-за Олимпиады рекордное количество заболевших
27 июля 2021 , 12:42Читати новину українською
Источник:NHK
В Токио, где проходят Олимпийские игры, вспышка коронавируса. Там обнаружили рекордное количество новых случаев COVID-19 – 2 848 случаев за сутки.
Это самый высокий показатель в городе с начала пандемии. Предыдущий рекорд был 7 января этого года. Тогда за сутки зафиксировали 2 520 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
Также на тему: В Украине выросла заболеваемость коронавирусом
В понедельник, 26 июля, выявили 1 429 новых случаев. В общем в городе уже восьмой день подряд выявляют больше тысячи новых случаев COVID.
Эксперты в области здравоохранения предупредили, что сезонные факторы, повышенная мобильность и распространение штаммов коронавируса приведут к возобновлению роста количества случаев COVID-19 этим летом.
Олимпиада и коронавирус
- Олимпийские игры-2020 года из-за пандемии коронавируса перенесли на один год.
- Они стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа на 42-х аренах.
- Около 11 тысяч спортсменов из более чем 205 стран выступят в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.
- Общее количество случаев коронавируса на Олимпиаде с начала этого месяца составило 155.