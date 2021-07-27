В Токио из-за Олимпиады рекордное количество заболевших

В Токио, где проходят Олимпийские игры, вспышка коронавируса. Там обнаружили рекордное количество новых случаев COVID-19 – 2 848 случаев за сутки.

Это самый высокий показатель в городе с начала пандемии. Предыдущий рекорд был 7 января этого года. Тогда за сутки зафиксировали 2 520 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

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В понедельник, 26 июля, выявили 1 429 новых случаев. В общем в городе уже восьмой день подряд выявляют больше тысячи новых случаев COVID.

Эксперты в области здравоохранения предупредили, что сезонные факторы, повышенная мобильность и распространение штаммов коронавируса приведут к возобновлению роста количества случаев COVID-19 этим летом.

Олимпиада и коронавирус