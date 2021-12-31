Только 1 женщина из 10 регулярно посещает гинеколога: неожиданные данные врачей

В Украине сложилась критическая ситуация с женским здоровьем. Эксперты подсчитали, что только 10% украинских женщин регулярно посещают профильного врача – гинеколога.

Тогда как почти треть украинок вообще не ходят к гинекологам. Еще треть – обращается к своему профильному специалисту лишь из-за беременности или боли. Это врачи обсудили за круглым столом с журналистами.

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Так, только 1 одна женщина из 10 постоянно заботится о своем здоровье не только, когда "прижмет", а с целью профилактики, стандартных осмотров и обследований.

Какие последствия

Как результат – ежегодно растет количество заболеваний, связанных с гинекологией. В частности, все чаще фиксируют онкозаболевания среди молодых женщин.

Мы постоянно отмечаем рост заболеваний, в частности онкологических, и констатируем факт: позднее обращение многократно снижает шанс на полное выздоровление. А все, что нужно женщине, чтобы быть здоровой-заботиться о себе и регулярно, каждый год, приходить к гинекологу,

– заявил дерматоонколог Андрей Лисецкий.

"О чем молчат женщины?"

Круглый стол проходил под названием "О чем молчат женщины?". Врачи убедились на собственном опыте, что украинки в вопросах гинекологии по-прежнему живут стереотипами. Даже самые образованные и успешные часто ставят на последнее место заботу о своем теле и организме.

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Гинеколог Инна Эйсмонт рассказала, что самая большая проблема украинских женщин – это незнание нормы. По ее словам, совсем не являются нормой такие случаи:

болезненные и обильные менструации;

отсутствие оргазма;

увеличение живота у худых женщин;

обильные выделения;

повышенная тревожность;

менструации после 60 лет и многое другое.

"Многие, даже очень образованные женщины, считают, что не стоит идти к гинекологу, если ничего не болит и не беспокоит. Но в этом и заключается коварство гинекологических заболеваний: в большинстве случаев они никак не проявляют себя, даже когда ситуация становится критической", – подчеркнула она.

Чтобы избежать опасных состояний, каждая женщина должна регулярно проходить обследование у гинеколога.