Только 7% генома современного человека уникальны: насколько мы отличаемся от неандертальцев

Открытие ученых подтвердило тесную взаимосвязь современного человека с неандертальцами. Наиболее яркие различия ДНК нашего вида от предков оказались в развитии нервной системы и функций мозга.

Ученые сравнили геном современного человека с генами неандертальцев

Согласно исследованию ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, только 7% генома современного человека отличается от неандертальцев и денисовцев. Чтобы прийти к этому выводу команда сравнила их ДНК с людьми из разных стран мира.

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Ученые знали, что ДНК современных людей и неандертальцев похожи. В новой работе они стремились идентифицировать конкретные гены, которые характерны только для современных людей.

Оказалось, что общими для всех людей есть только 1,5% генома.

Эти области генома содержат гены, которые имеют важное значение для нервного развития и функции мозга.

Это довольно небольшой процент и это открытие – еще одна причина, почему многие ученые до сих пор считают, что современный человек не сильно отличается от неандертальцев,

– прокомментировал соавтор работы Натан Шефер.

Напомним, ранее ученые впервые смогли полностью расшифровать геном человека. До сих пор информация о 8% генома отсутствовала. Расшифровать ее удалось благодаря новой технологии секвенирования, что не режет ДНК на мелкие кусочки, а сканирует ее специальным лазером.

! Геном представляет собой сумму всех последовательностей ДНК и митохондриальной ДНК (мтДНК) в клетке. Он содержит все необходимые для выживания и размножения инструкции, которые состоят из строительных блоков или пар оснований G, A, T и C. Их порядок кодирует биологическую информацию.

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