Такое предположение в эфире 24 канала высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской. Он считает, что осенняя вспышка точно будет.

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"Если вы не болели и не вакцинированы – рационально все же привиться, ведь с большой вероятностью это спасет вам жизнь", – заверил врач.

Донской: Будут переполнены реанимации

Врач-иммунолог заявил, что весь сценарий COVID-19 – в руках украинцев. "Если мы и в дальнейшем так неторопливо будем прививаться и не будем защищать группы риска – через 2 – 3 недели после 1 сентября, когда дети пойдут в школу, будет стремительный рост заболеваемости", – сказал Донской.

У школьников есть бабушки и дедушки. Люди с заболеванием диабетом начнут попадать в реанимации и умирать,

– отметил врач.

Донской добавил, что несмотря на смертельные случаи будет и проблема с больничными койками. "Снова будут переполнены реанимации, работающие крематории и локдаун, объявленный с опозданием, когда он уже ничего не решает", – подытожил врач.

Справка. В течение 12 августа в Украине вакцинировались против COVID-19 163 310 человек.

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