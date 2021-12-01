Речь идет о Закарпатской области. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
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По словам министра, в целом по Украине количество новых случаев уменьшилось в среднем на 20%. Однако за последние 7 дней количество госпитализированных на Закарпатье выросло на 9%.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Темпы роста с каждым днем ускоряются. При том, что средний процент спада (новых госпитализированных – 24 канал) по стране составляет -13%".
При этом он добавил, что Закарпатская область является единственным регионом Украины, где госпитализаций больше чем выписок из медицинских учреждений – такой разрыв составляет + 15% и в последнее время только растет.
Занятость коек с кислородом в Закарпатской области составляет 62%. Это на треть больше средней загруженности коек по стране.
"При том, что в среднем по стране количество госпитализированных на -19% меньше количества выписанных. Как следствие, загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы", – подчеркнул глава ведомства.
Ляшко также подчеркнул, что уровень охвата вакцинацией в Закарпатской области остается на неудовлетворительно низком уровне.
Красная зона в Украине
В красной зоне карантина находится 18 регионов Украины и Киев. В желтой – 4, а в оранжевой – только 2. В частности, к "красным" областям относятся:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая,
- а также город Киев.
Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Текст публикации Виктора Ляшко:
Провел селектор с руководством Закарпатской области касательно текущей эпидемической ситуации по COVID-19 в регионе. Закарпатская область является единственным из регионов Украины, где ухудшается эпидситуация. В области продолжают фиксировать столько же случаев коронавирусной болезни, как и на прошлой неделе. При том что средний по стране процент спада количества новых случаев заболевания составляет -20%.
За последние 7 дней количество госпитализированных в области выросло на +9%, темпы роста с каждым днем ускоряются. При том что средний процент спада по стране составляет -13%. Закарпатская область является единственным регионом Украины, где госпитализации преобладают над выписками. Такой разрыв составляет +15% и в последнее время только растет. При том, что в среднем по стране количество госпитализированных на -19% меньше количества выписанных.
Как следствие, загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы. Занятость коек с кислородом в Закарпатской области составляет 62%. Это на треть больше средней загруженности коек по стране. К сожалению, несмотря на эти неутешительные цифры, уровни охвата прививками против COVID-19 также остаются на неудовлетворительно низком уровне.