Только по е-рецепту: как получить препараты по программе "Доступные лекарства"

Лекарства по правительственной программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту. Его должен выписать семейный врач, терапевт или педиатр через электронную систему здравоохранения.

Такое правило действительно еще с 1 апреля 2019 года. Об этом на брифинге сказала заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ Татьяна Бойко).

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Она напомнила, при каких условиях можно получить медикаменты. Пошаговая инструкция состоит из нескольких этапов.

Пациент должен выбрать врача, который оказывает первичную медицинскую помощь и заключить с ним декларацию. Также он должен иметь установленный диагноз соответствующего хронического заболевания. Врач, с которым пациент заключил декларацию, имеет право выписать электронный рецепт на "Доступные лекарства" в количестве, предусмотренном для 3-месячного курса лечения, учитывая нормы отпуска препарата.

Какие больные могут рассчитывать на бесплатные лекарства

Это больные с хроническими заболеваниями. В частности, с диабетом второго типа, бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Приоритетность предоставили лечению этих болезней, поскольку именно они больше всего влияют на показатели смертности населения или существенно снижают качество жизни пациента и эффективно лечатся на амбулаторном уровне.

А с 1 октября (2021 года – 24 канал) в этой программе добавится сахарный диабет и несахарный диабет, расстройства психики и поведения, эпилепсия. А также если пациент лечится амбулаторно, а не в стационаре,

– сказала Бойко.

Внимание! Электронную карту аптек-участников правительственной программы "Доступные лекарства" можно посмотреть по ссылке – https://bit.ly/2CRGorZ.

Воспользоваться программой могут также жители временно оккупированных территорий: https://bit.ly/2z2GeMj.

Что известно о программе "Доступные лекарства"

Источник: МОЗ

В апреле 2017 года стартовала правительственная программа "Доступные лекарства". Она позволяет гражданам получать ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. В программе участвуют только монопрепараты (содержат только одно действующее вещество). Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство.

Как получить: