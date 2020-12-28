В большинстве стран Европейского союза началась массовая программа вакцинации от COVID-19 для наиболее уязвимых групп. Впрочем, широкодоступной в европейских странах вакцина станет только через несколько месяцев, прогнозируют эксперты.

Украина, к сожалению, не в списке первых. Об этом в эфире 24 канала рассказал президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока.

Важно Сколько украинцев нужно вакцинировать, чтобы преодолеть эпидемию коронавируса

По самому оптимистичному прогнозу различных экспертов, у нас вакцина появится в январе – феврале 2021 года. Несмотря на это, точно назвать дату невозможно. По словам президента Украинского медклуба, вакцинация поможет приостановить развитие коронавирусной болезни в Украине и мире.

Как только вакцина будет в Украине – ситуация значительно улучшится. Обидно только то, что наша страна стоит не первой в очереди на вакцину,

– отметил специалист.

Как он отметил, те цифры заболеваний, которые мы сейчас видим, не дадут возможности получить коллективный иммунитет. Будут защищать только те группы населения, которые буду вакцинированы.

Прогнозы на 2021

Если говорить о прогнозах на следующий год, то они не являются критичными, по словам эксперта. Но эпидемия будет продолжаться до тех пор, пока не вакцинируют все население Украины. Он также отметил, что после праздников количество больных увеличится.

"Также мы понимаем, что система здравоохранения нуждается в реанимации. Люди должны быть сознательными, что в случае критического развития событий не все смогут получить качественную медицинскую помощь", – подчеркнул Сорока.

И подытожил, что вирус будет циркулировать, но он будет подконтрольным. Впрочем, риски потери части населения существуют.

Смотрите видео: эксперт о вакцинации в Украине