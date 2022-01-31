Топ-5 симптомов Омикрона у вакцинированных
Источник:Express
Штамм Омикрон более заразен, чем предыдущие мутации. Вариант также имеет отличия в симптомах и может быть устойчив к стандартному курсу вакцинации.
Cимптомы Омикрона отличаются от Дельты
Ученые отметили, что такие симптомы, как задышка, лихорадка и потеря обоняния, сейчас встречаются реже.
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Чаще люди жалуются на симптомы, похожие на простуду, в частности насморк, боль в горле и постоянное чихание, а также головную боль и кашель, особенно те, которые были вакцинированы.
Топ-5 симптомов Омикрона у вакцинированных:
- насморк;
- головная боль;
- усталость;
- чихание;
- боли в горле.
Впрочем, благодаря вакцинации Омикрон у привитых вызывает легкое заболевание, чем Дельта и предыдущие штаммы.
Если вы или член семьи чувствуете себя плохо, есть большая вероятность, что это может быть коронавирус, особенно если вы часто чихаете. Вы должны остаться дома и сделать тест,
– отметил руководитель исследования Тим Спектор.
Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала