Виктор Ляшко был в команде своего предшественника, в должности главного санврача страны и его заместителем. Однако отношение и уровень доверия к ним – кардинально разные. Уже в апреле Виктору Ляшко, по данным опроса группы Рейтинг, доверяли 41% украинцев, тогда как Степанову только 25%.

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Затягивание старта вакцинации

Камнем преткновения в этом году, как и в прошлом, был коронавирус и все, что касается противодействия распространению пандемии. Главной причиной отставки Максима Степанова был провал старта вакцинальной кампании.

Начать прививать против коронавируса украинцев, согласно плану, должны были 15 февраля. Однако из-за технических вопросов, которые не были решены, этого не произошло. Степанов обещал через неделю все устроить, но не устроил.

Украина должна была получить вакцины от Pfizer в рамках COVAX и вакцины от AstraZeneca, приобретенные правительством. Однако со сроками поставок были проблемы.

Так, Максим Степанов даже лично летал в Индию, чтобы якобы проконтролировать отправку препарата. На самом деле это выглядело довольно странно – эдакая видимость работы и способ убежать от увольнения.

Но когда вакцинация в стране все же началась, темпы проведения прививок почти вдвое отставали от разработанного правительством плана. Ответственность Максим Степанов за это на себя не взял, а перевел ее на руководство регионов, дескать, те не обеспечили условий. Говорил, что ему "стыдно из-за медленных темпов вакцинации".

Обратите внимание! За последние полгода за вакцинацию украинцев против COVID-19 отвечает Виктор Ляшко. Несмотря на то, что до сих пор можно услышать упреки о плохой коммуникации с населением, по состоянию на декабрь в стране вакцинировали более 40% взрослого населения.

Минздрав выполнил условие ВОЗ – до конца 2021 года в каждой стране должно быть вакцинировано именно такое количество людей. Поэтому решения по вакцинации под руководством Виктора Ляшко назвать провальными нельзя. Не все их одобряют, но они принесли желаемые результаты.

Наконец, перед вступлением в должность министра здравоохранения Виктор Ляшко дал публичное обещание, что в течение лета в Украине проведут 10 миллионов прививок против коронавируса. Министру почти удалось вовремя выполнить обещание, для этого понадобилась еще одна неделя сентября.

Недостаточная коммуникация с населением

Если говорить о пробелах в коммуникации с населением по поводу вакцинации против COVID-19, то они все-таки есть. Несмотря на многочисленные брифинги, украинцы нуждаются в четкой информации об эффективности и действенности вакцин.

Кроме того, в команде Минздрава несколько раз допускали путаницу. Например, сначала в Минздраве сообщили, что вакцинироваться против коронавируса можно сразу после выздоровления. Только недавно там уточнили, что с момента выздоровления должно пройти 28 дней.

Также недостаточно были разъяснены вопросы о том, что вакцинация не является 100% гарантией защиты против инфицирования, а прежде всего предотвращает тяжелое течение заболевания и смерть.

Все еще есть украинцы, которые доверяют псевдонаучным объяснениям о вреде вакцинации и откровенно фейковой информации конспирологического характера. Информационное противодействие "антивакцинаторским" настроениям населения недостаточное и это может иметь очень плохие последствия. Реагировать на антивакцинаторские движения в стране нужно лучше и немедленно.

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Блокировка деятельности ГП "Медицинские закупки"

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" не имеет финансирования для осуществления своей операционной деятельности,

– такое заявление сделало руководство предприятия в начале года.

Все потому, что Министерство здравоохранения Украины не утвердило Временный план использования бюджетных средств на 2021 год, который был заранее направлен в Минздрав.

Поэтому стали невозможными принятие и развоз лекарств и медизделий, закупленных по государственным программам. В частности, по таким направлениям как онкология, гемофилия, ДЦП, рассеянный склероз, АРВ-терапия, препараты для лечения дыхательных расстройств новорожденных и т.д.

Это также касалось средств индивидуальной защиты и товаров, закупленных для противодействия COVID-19, включая защитные костюмы и халаты, медицинские маски, экспресс-тесты на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарственные средства.

Руководитель "Медзакупок" Арсен Жумадилов тогда замечал, что тогдашний глава Минздрава Максим Степанов после своего назначения на эту должность долго затягивал подписание важных документов, открывших финансирование ГП.

В конце концов новый министр Виктор Ляшко сразу после назначения на должность отменил принятые во времена своего предшественника Максима Степанова приказы Минздрава, касающиеся конкурсного отбора и образования наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки" Украины.

Также Ляшко сообщил о намерении инициировать изменения в нормативной базе, которые позволят центральному закупочному агентству проводить экстренные закупки "вне процедуры".

Примечание! Несколько дней назад, 22 декабря, в Минздраве сообщили, что ГП "Медзакупки" закупило 93% от запланированного количества товаров по централизованным программам закупок лекарств и медизделий Минздрава Украины. В ведомстве подчеркнули, что для сравнения, в 2020 году ГП успело закупить только 80% необходимых товаров.

Арсен Жумадилов и Виктор Ляшко во время рабочей встречи / Фото фейсбук Медицинские закупки Украины

Определение руководителя НСЗУ

Обратите внимание: глава НСЗУ – важная должность. Национальная служба здоровья Украины финансирует всю медицинскую систему (оплачивает услуги для пациентов, распределяет деньги между медицинскими учреждениями, выплачивает больницам деньги).

Волокита с конкурсом на должность главы НСЗУ началась еще при Максиме Степанове – тогда министр хотел проводить собеседования с кандидатами лично и без открытого доступа.

Активисты беспокоились, что назначив на должность главы НСЗУ своего человека, Степанов получит доступ к бюджету структуры, который составляет более 100 миллиардов гривен.

Когда выбирать пришлось Виктору Ляшко, он тоже не смог сразу определиться с победителем. Этот повторный конкурс объявили еще в мае. Он проходил в два этапа: первый проходил при участии международных экспертов и работников Минздрава, а на втором этапе проводилось личное собеседование с главой министерства.

НСЗУ получила новую главу только в ноябре этого года, ею стала Наталья Гусак.

Мы не будем оценивать: это было правильным или провальным решением. Эффективность работы Натальи можно будет оценить со временем.

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Адаптивный карантин и привилегии вакцинированных

15 декабря Кабинет Министров Украины еще раз продлил действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 марта 2022 года. Однако разделение стран на зоны оправдало себя, этот способ сдерживания распространения эпидемии оказался наиболее гибким для экономики и системы здравоохранения.

Так, вакцинированные украинцы при наличии COVID-сертификатов получили привилегии при усилении ограничений в желтых и красных зонах. Тотального локдауна, который мог нанести значительный ущерб экономике, не вводили.

Однако не всем украинцам нравились такие "привилегии", некоторые считали это "принуждением". Больше всего возмущений вызвала обязательная вакцинация.

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Увольнение с работы при отсутствии сертификата вакцинации многие считали незаконными и ограничением их права. Однако стоит отметить, что в Украине все еще добровольная вакцинация.

Внимание! Принудительная и обязательная вакцинация – это разные понятия. Принуждение – это нарушение прав человека. Обязательная вакцинация против COVID-19 предусмотрена только для отдельных категорий работников. И каждый человек самостоятельно делает свой добровольный выбор по вакцинации.

Масла в огонь подливали и карантинные ограничения, ведь попасть в большинство заведений без COVID-сертификатов теперь сложно.

Однако это дало свой результат, рекордные показатели прививок провели именно во время введения строжайших карантинных ограничений. И, вероятно, именно такие меры помогли вакцинировать 42% населения до конца года.

Впрочем, действительно ли это много? В настоящее время большинство европейских стран имеют такой же процент вакцинированных тремя дозами. К примеру, в Германии три дозы COVID-вакцины получили уже более 70% человек. В Украине же вопрос ревакцинации – болезненный.

Почему в Украине недоступна ревакцинация

В Минздраве убеждали – следуют указаниям ВОЗ и смысла иммунизовать дополнительными дозами – мало. Но вирус постоянно мутирует, вариант Дельта значительно снижает эффективность всех имеющихся вакцин, а теперь еще и Омикрон. Поэтому третья доза – это не роскошь, это скорее потребность, которую в Минздраве упрямо игнорировали.

Украинцы, получившие первую прививку еще в феврале, возмущались, почему им нельзя получить третью прививку, если вакцин в стране достаточно.

Ревакцинация стартует в Украине только сейчас – 22 декабря Министерство здравоохранения объявило, что дополнительную дозу вакцины против коронавируса могут получить медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа.

Примечание! Дополнительная доза вакцины также доступна для людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Для них бустерная доза оправдана тем, что две стандартные прививки просто не способны сформировать должного иммунного ответа.

Сокращение срока сертификата вакцинации

В Украине ввели два внутренних сертификата – желтый, который можно получить после первой дозы вакцины. Ранее они действовали 120 дней, а с 6 декабря их срок действия составляет 30 дней. И вот это решение тоже значительно помогло ускорить вакцинацию населения.

И зеленый сертификат, который выдается после полного курса вакцинации – срок действия 365 дней.

И, конечно, международный COVID-сертификат о вакцинации для путешествий. К слову, украинские сертификаты признали в ЕС одними из первых. Да, случались проблемы с генерацией документов – однако это технические моменты и человеческие ошибки, как не та буква в фамилии или неверный номер партии вакцин.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Наказание медиков, которые делали анонимную прививку

Министерство здравоохранения исключило клинику в Закарпатье, где работал анонимный пункт прививки, из списков заведений, которые могут вакцинировать от коронавируса.

Министр Ляшко с самого начала угрожал инициаторам прививок, а те приглашали его посмотреть на все своими глазами и "на бокал вина".

Анонимный кабинет работал круглосуточно. Там прививались вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVaс. Для получения прививки необходимо заполнить информированное согласие. Просили указать только реальную дату рождения и имя/фамилию, или вообще псевдоним.

Подавляющее большинство желающих вакцинироваться имели фейковую бумажную справку о прививке.

Как объяснил свое решение Ляшко?

Министр считает, что если человек с фейковым сертификатом хочет сделать реальную прививку, он должен обратиться к семейному врачу или в пункт вакцинации. Врачи будут вынуждены вызвать правоохранителей, а те – открыть уголовное производство против этого человека. Он попадет в суд, будет давать показания, будет способствовать следствию, и в результате с него снимут уголовную ответственность. То есть вакцинальная амнистия.

Речь идет об антивакцинальной амнистии. То есть люди, которые незаконным путем получили сертификат о вакцинации, но захотели провакцинироваться, имеют на это право. Но поскольку они сознательно нарушали закон, а правительство идет им навстречу и предлагает безвозмездную прививку, они тоже должны способствовать расследованию мошеннических схем.

Кислород и статистика: можно ли было уменьшить количество жертв

В Украине в этом году не было катастрофических проблем с нехваткой медицинского кислорода для пациентов с COVID-19. Да, волонтеры все еще были вынуждены помогать в отдельных больницах. Однако в целом поставки кислорода наладили.

На возникающие проблемы реагировали достаточно оперативно. Так, например, 22 октября в Минздраве сообщили, что два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, приостанавливают свою работу. У одного из них плановые регламенты работы на 10–15 дней. Еще у одного производителя в западной Украине возникли технические неисправности. Впоследствии последний возобновил работу, однако о снабжении кислородом договорились с Польшей.

Что касается статистики и смертности от коронавируса, то цифры печальные – в ноябре прошлого года Украина была среди лидеров по суточной смертности от COVID-19 в мире.

Однако, следует отметить, что показатели смертности и показатели летальности – это разные данные. Поэтому Украина была в лидерах по абсолютному количеству летальных исходов, поскольку в стране была высокая заболеваемость.

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Внимание! Осенняя волна коронавируса действительно была тяжелой. В пик заболеваемости, пришедшийся на середину ноября, суточное количество смертей от осложнений коронавируса составляло около 800. Нагрузка на больницы была высокой, некоторые медучреждения сообщали о нехватке койкомест и медицинского кислорода. В Минздраве отмечали рост потребления кислорода в 5–6 раз, в том числе из-за циркуляции штамма Дельта.

Правительство удовлетворено работой Минздрава

К слову, предварительно президент Украины Владимир Зеленский предположил, что в статистике распространения коронавируса иногда могут быть ошибки, однако он доверяет главе Минздрава Виктору Ляшко.

Отметим, что Ляшко уже четвертый министр здравоохранения при президентстве Владимира Зеленского.