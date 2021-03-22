Торговля животными в Китае: у ВОЗ новая версия распространения коронавируса
Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения предполагает, что происхождение коронавируса может быть связано с торговлей дикими животными в Китае.
Источник:Bloomberg
На этой неделе специалисты ВОЗ должны объявить доклад об итогах расследования о происхождении коронавируса в Ухане. В то же время это не окончательные результаты, ведь запланированы дополнительные исследования, в частности, за пределами КНР.
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Как появился COVID-19
Эксперты ВОЗ разработали несколько основных гипотез происхождения вируса. По их мнению, прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно. Вероятно, был еще промежуточный переносчик вируса.
Также специалисты сомневаются и в искусственном происхождении вируса, они не поддерживают версию о появлении вируса из-за утечки из лаборатории.
Напомним, эксперты ВОЗ с начала года расследовали происхождение вируса в китайском городе Ухань.
Версии передачи вируса человеку
Носителями возбудителя SARS-CoV-2 ученые признали летучих мышей, а в распространении вируса могли сыграть свою роль виверы – небольшие хищные млекопитающие, распространенные в тропиках и субтропиках Азии и Африки. Эти два вида, вероятно, столкнулись на животных рынках.
По словам ученых, вероятнее всего, вспышка COVID-19 развивалась по такому сценарию.
Кратко о последствиях появления SARS-CoV-2
- Вспышка заболевания началась в декабре 2019 в городе Ухань, Хубэй, КНР.
- 11 марта 2020 года ВОЗ объявила коронавирусную болезнь пандемией.
- По состоянию на 22 марта 2021 года коронавирусом в мире заболели более 123 миллионов человек, из них жертвами инфекции стали около 3 миллионов.
- Это уже третья волна коронавируса. Пока у ученых нет окончательных данных ни о самом заболевании, ни о формировании иммунитета после инфицирования.
- В то же время ученым понадобились рекордно короткие сроки, чтобы разработать вакцину против коронавируса.
- На территории Европейского Союза первой была зарегистрирована вакцина, которую разработала немецкая компания BioNTech в сотрудничестве со своим американским партнером – концерном Pfizer.
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