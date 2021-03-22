Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения предполагает, что происхождение коронавируса может быть связано с торговлей дикими животными в Китае.

На этой неделе специалисты ВОЗ должны объявить доклад об итогах расследования о происхождении коронавируса в Ухане. В то же время это не окончательные результаты, ведь запланированы дополнительные исследования, в частности, за пределами КНР.

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Как появился COVID-19

Эксперты ВОЗ разработали несколько основных гипотез происхождения вируса. По их мнению, прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно. Вероятно, был еще промежуточный переносчик вируса.

Также специалисты сомневаются и в искусственном происхождении вируса, они не поддерживают версию о появлении вируса из-за утечки из лаборатории.

Напомним, эксперты ВОЗ с начала года расследовали происхождение вируса в китайском городе Ухань.

Версии передачи вируса человеку

Носителями возбудителя SARS-CoV-2 ученые признали летучих мышей, а в распространении вируса могли сыграть свою роль виверы – небольшие хищные млекопитающие, распространенные в тропиках и субтропиках Азии и Африки. Эти два вида, вероятно, столкнулись на животных рынках.

По словам ученых, вероятнее всего, вспышка COVID-19 развивалась по такому сценарию.

Кратко о последствиях появления SARS-CoV-2