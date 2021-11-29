Традиционно для выходных: темпы вакцинации против коронавируса в Украине значительно снизились

29 ноября 2021 , 09:05
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Источник:

Минздрав

В среднем в Украине против коронавируса ежедневно вакцинируют около 250 тысяч человек. Но на выходные темпы COVID-вакцинации значительно снижаются.

Так, за воскресенье, 28 ноября, прививки против коронавируса получили 93 970 человек. 31 069 из них получили только первую дозу.

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Тем временем 62 901 украинец получил завершающую, вторую дозу вакцины.

Прививки проводились 663 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 112 пунктах прививки и в 480 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании, которая началась 24 февраля 2021 года, прививки против коронавируса получили 13 320 532 человека. 13 320 530 из них получили первую дозу. Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 10 967 700 человек.

Всего в Украине провели 24 288 230 прививок (и первой, и второй дозой).

Какие препараты выбирали украинцы

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 4 375 981,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 583 590,
  • AstraZeneca – 1 587 469,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 265 625.

Как записаться на вакцинацию

  • Через семейного врача,
  • Сервис Helsi,
  • По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,
  • Прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

Вакцинироваться – очень просто. Для этого не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.

Автор: Анастасія Кушпіт