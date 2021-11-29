Традиционно для выходных: темпы вакцинации против коронавируса в Украине значительно снизились

В среднем в Украине против коронавируса ежедневно вакцинируют около 250 тысяч человек. Но на выходные темпы COVID-вакцинации значительно снижаются.

Так, за воскресенье, 28 ноября, прививки против коронавируса получили 93 970 человек. 31 069 из них получили только первую дозу.

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Тем временем 62 901 украинец получил завершающую, вторую дозу вакцины.

Прививки проводились 663 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 112 пунктах прививки и в 480 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании, которая началась 24 февраля 2021 года, прививки против коронавируса получили 13 320 532 человека. 13 320 530 из них получили первую дозу. Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 10 967 700 человек.

Всего в Украине провели 24 288 230 прививок (и первой, и второй дозой).

Какие препараты выбирали украинцы

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 375 981,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 583 590,

AstraZeneca – 1 587 469,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 265 625.