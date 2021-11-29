Традиционно для выходных: темпы вакцинации против коронавируса в Украине значительно снизились
Источник:Минздрав
В среднем в Украине против коронавируса ежедневно вакцинируют около 250 тысяч человек. Но на выходные темпы COVID-вакцинации значительно снижаются.
Так, за воскресенье, 28 ноября, прививки против коронавируса получили 93 970 человек. 31 069 из них получили только первую дозу.
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Тем временем 62 901 украинец получил завершающую, вторую дозу вакцины.
Прививки проводились 663 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 112 пунктах прививки и в 480 центрах вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в стране
С начала вакцинальной кампании, которая началась 24 февраля 2021 года, прививки против коронавируса получили 13 320 532 человека. 13 320 530 из них получили первую дозу. Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 10 967 700 человек.
Всего в Украине провели 24 288 230 прививок (и первой, и второй дозой).
Какие препараты выбирали украинцы
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 375 981,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 583 590,
- AstraZeneca – 1 587 469,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 265 625.
Как записаться на вакцинацию
- Через семейного врача,
- Сервис Helsi,
- По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,
- Прийти и стать в живую очередь.
Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.
Вакцинироваться – очень просто. Для этого не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.