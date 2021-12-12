Традиционно в выходные дни вакцинируется меньшее количество людей. Так, в субботу 11 декабря прививки против COVID-19 получили всего 83 256 жителей страны.

Внимание Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и преодолеть

27 143 из них получили первую дозу препарата. Зато завершающую, вторую дозу, получили 56 113 человек. Большинство из них выбирали вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

Прививки проводились 587 мобильными бригадами по иммунизации в 2 973 пунктах прививки и в 487 центрах вакцинации населения.

Общая статистика вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 114 894 человек. 14 114 892 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 420 911 человек.

Всего и первой, и второй дозами в стране провели 26 535 803 COVID-прививки.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 950 703,

Coronavac – 4 631 022,

AstraZeneca – 1 602 481,

Moderna – 1 422 821,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Интересно – самые распространенные мифы о вакцинации