Традиционно в выходные дни вакцинируется меньшее количество людей. Так, в субботу 11 декабря прививки против COVID-19 получили всего 83 256 жителей страны.
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27 143 из них получили первую дозу препарата. Зато завершающую, вторую дозу, получили 56 113 человек. Большинство из них выбирали вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.
Прививки проводились 587 мобильными бригадами по иммунизации в 2 973 пунктах прививки и в 487 центрах вакцинации населения.
Общая статистика вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 114 894 человек. 14 114 892 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 420 911 человек.
Всего и первой, и второй дозами в стране провели 26 535 803 COVID-прививки.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 950 703,
- Coronavac – 4 631 022,
- AstraZeneca – 1 602 481,
- Moderna – 1 422 821,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
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